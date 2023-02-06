Більше не депутат: Рада проголосувала за дострокове складання повноважень Абрамовича

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав решту членів ОПЗЖ взяти приклад зі свого колишнього колеги.

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У понеділок, 6 лютого, Верховна Рада підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата України та колишнього члена фракції ОПЗЖ Ігоря Абрамовича. Про це написав народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

"Рада підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата України І. Абрамовича. За — 317", — ідеться в повідомленні.

[ + – ] Рішення підтримали 317 народних депутатів

Ярослав Железняк також уточнив, що за сьогодні Ігор Абрамович є єдиним нардепом, який склав мандат.

Про те, що Абрамович 6 лютого написав заяву про складання мандата, раніше повідомляв голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Арахамія зазначив, що вихід Абрамовича з ОПЗЖ у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну став початком подальшого розвалу забороненої партії. Лідер президентської фракції висловив надію на те, що решта нардепів від ОПЗЖ візьмуть із нього приклад.

"Пора вже нарешті відчути настрої суспільства на 11-му місяці повномасштабної війни", — сказав політик.

Давид Арахамія також вказав на проукраїнську позицію Ігоря Абрамовича, назвавши його своїм серед чужих у тилу п'ятої колони.

Нагадаємо, що 3 лютого Давид Арахамія анонсував позбавлення мандатів як мінімум двох народних депутатів, які представляють заборонені партії. За його словами, ці рішення неможливо буде оскаржити в судах.

Фокус також писав про те, що 4 січня стало відомо про звільнення в.о. голови податкової інспекції Києва Оксани Датій, яка раніше прославилася в мережі так званими "списками бажань", знайденими силовиками під час обшуків.

Ще ми писали, що 2 лютого заступник голови Державної митної служби України Руслан Черкаський написав заяву про звільнення.