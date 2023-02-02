"Різко перестав хворіти": заступник голови української митниці написав заяву про звільнення, — нардеп

Цього тижня Кабмін усунув Руслана Черкаського від займаної ним посади на час проведення дисциплінарного провадження. За словами Ярослава Железняка, його звільнять на найближчому засіданні уряду.

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Заступник голови Державної митної служби України Руслан Черкаський написав заяву про звільнення. Про це у себе в Telegram-каналі 2 лютого повідомив народний депутат Ярослав Железняк із посиланням на голову фракції "Слуга Народу" Давида Арахамію.

"Є інформація, що заступник митниці пан Черкаський все ж таки різко перестав хворіти і написав заяву про звільнення", — прокоментував нардеп.

Трохи згодом він уточнив, що Черкаського звільнять на найближчому засіданні українського уряду.

Звільнення у Митній службі України

У середу, 1 лютого, Давид Арахамія повідомив, що весь керівний склад Держмитниці України буде звільнено.

Пізніше цього ж дня своїм рішенням Кабінет міністрів звільнив В'ячеслава Демченка з посади глави держвідомства. На його місце призначено Сергія Звягінцева.

Свою посаду також залишив перший заступник Демченка Олександр Шуцький.

Стосовно Руслана Черкаського уряд розпочав дисциплінарне провадження. На цей період його усунули від обов'язків.

Нагадаємо, видання "Українська правда" 2 лютого повідомило, що у виконувача обов'язків керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва нібито знайшли російський паспорт. Сам чиновник каже, що на опублікованому фото не його підпис.

Раніше Фокус писав, що Арахамія підбив підсумки роботи спецслужб України 1 лютого. Глава фракції "Слуга народу" пригрозив тим чиновникам, які не зрозуміли, що "жити доведеться за законом", в'язницею.