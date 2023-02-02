"Резко перестал болеть": замглавы украинской таможни написал заявление об увольнении, — нардеп

На этой неделе Кабмин отстранил Руслана Черкасского от занимаемой им должности на время проведения дисциплинарного производства. По словам Ярослава Железняка, его уволят на ближайшем заседании правительства.

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Заместитель главы Государственной таможенной службы Украины Руслан Черкасский написал заявление об увольнении. Об этом у себя в Telegram-канале 2 февраля сообщил народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на главу фракции "Слуга Народа" Давида Арахамию.

"Есть информация, что заместитель таможни пан Черкасский все же резко перестал болеть и написал заявление об увольнении", — прокомментировал нардеп.

Чуть позже он уточнил, что Черкасского уволят на ближайшем заседании украинского правительства.

Увольнения в Таможенной службе Украины

В среду, 1 февраля, Давид Арахамия сообщил, что весь руководящий состав Гостаможни Украины будет уволен.

Позже в этот же день своим решением Кабинет министров уволил Вячеслава Демченко с должности врио главы госведомства. На его место назначен Сергей Звягинцев.

Свой пост также покинул первый заместитель Демченко Александр Шуцкий.

В отношении Руслана Черкасского правительство начало дисциплинарное производство. На этот период его отстранили от обязанностей.

Напомним, издание "Украинская правда" 2 февраля сообщило, что у исполняющего обязанности руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева якобы нашли российский паспорт. Сам чиновник говорит, что на опубликованном фото не его подпись.

Ранее Фокус писал, что Арахамия подвел итоги работы спецслужб Украины 1 февраля. Глава фракции "Слуга народа" пригрозил тем чиновникам, которые не поняли, что "жить придется по закону", тюрьмой.