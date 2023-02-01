Ротация продолжается: Кабмин назначил временного главу украинской таможни

Вячеслав Демченко уволен с поста главы Гостаможни решением правительства. Его заместитель Руслан Черкасский отстранен от занимаемой должности на время проведения дисциплинарного производства.

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Кабинет министров Украины в среду, 1 февраля, назначил Сергея Звягинцева временно исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, в свою очередь, проинформировал, что правительство своим решением уволило Вячеслава Демченко, который до этого был врио главы госведомства.

Другие перестановки:

Свою должность покинул первый заместитель Демченко Александр Шуцкий .

. В отношении другого зама — Руслана Черкасского — правительство проводит дисциплинарное производство. На этот период он также отстранен от своих обязанностей.

— правительство проводит дисциплинарное производство. На этот период он также отстранен от своих обязанностей. Кабмин уволил Юрия Сотника , который занимал пост первого заместителя главы Государственного агентства по лесным ресурсам,

, который занимал пост первого заместителя главы Государственного агентства по лесным ресурсам, Также свою должность потерял Андрей Лордкипанидзе , который был заместителем главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

, который был заместителем главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Ольга Шевченко решением правительства назначена на должность главы Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Что известно о Сергее Звягинцеве

У Сергея Звягинцева три высших образования — в сфере экономики и права, также получил квалификацию магистра международного менеджмента.

До настоящего момента Звягинцев занимал должность заместителя главы Гостаможни.

С 2001 по 2015 гг. работал в Министерстве экономики Украины.

В 2017-2020 гг. был директором Департамента регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития и торговли Украины.

С января 2020 г. возглавлял департамент государственного надзора и контроля безопасности на морском и речном транспорте Государственной службы морского и речного транспорта Украины. С февраля 2020 возглавлял это ведомство.

Напомним, об увольнении почти всего руководящего состава Государственной таможенной службы Украины 1 февраля сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

1 февраля сотрудники правоохранительных органов нагрянули с обысками к нардепу Вадиму Столару. По информации народного депутата Алексея Гончаренко, следственные действия проводятся по подозрению в финансировании терроризма.

Обыски также проводились в доме бизнесмена Игоря Коломойского. По неофициальным данным, силовики пришли с обысками в рамках производства о денежных махинациях в компаниях "Укрнафта" и "Укртатнафта".