Ротація продовжується: Кабмін призначив тимчасового главу української митниці

В'ячеслава Демченка звільнено з посади голови Держмитниці рішенням уряду. Його заступника Руслана Черкаського відсторонено з посади на час проведення дисциплінарного провадження.

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Кабінет міністрів України у середу, 1 лютого, призначив Сергія Звягінцева тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної митної служби. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, у свою чергу, поінформував, що уряд своїм рішенням звільнив В'ячеслава Демченка, який до цього був головою держвідомства.

Інші перестановки:

Свою посаду залишив перший заступник Демченка Олександр Шуцький .

. Щодо іншого заступника – Руслана Черкаського – уряд проводить дисциплінарне провадження. На цей період він також усунений від своїх обов'язків.

– уряд проводить дисциплінарне провадження. На цей період він також усунений від своїх обов'язків. Кабмін звільнив Юрія Сотника , який обіймав посаду першого заступника голови Державного агентства з лісових ресурсів,

, який обіймав посаду першого заступника голови Державного агентства з лісових ресурсів, Також свою посаду втратив Андрій Лордкіпанідзе , який був заступником голови Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

, який був заступником голови Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів. Ольга Шевченко рішенням уряду призначена на посаду голови Держслужби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Що відомо про Сергія Звягінцева

Сергій Звягінцев має три вищі освіти — у сфері економіки та права, також отримав кваліфікацію магістра міжнародного менеджменту.

До цього часу Звягінцев обіймав посаду заступника голови Держмитниці.

З 2001 до 2015 р.р. працював у Міністерстві економіки України.

У 2017-2020 pp. був директором Департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.

З січня 2020 р. очолював департамент державного нагляду та контролю безпеки на морському та річковому транспорті Державної служби морського та річкового транспорту України. З лютого 2020 року очолював це відомство.

Нагадаємо, про звільнення майже всього керівного складу Державної митної служби України 1 лютого повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

1 лютого правоохоронці нагрянули з обшуками до нардепа Вадима Столара. За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, слідчі дії проводяться за підозрою у фінансуванні тероризму.

Обшуки також проводились у будинку бізнесмена Ігоря Коломойського. За неофіційними даними, силовики прийшли з обшуками в межах виробництва про грошові махінації в компаніях "Укрнафта" та "Укртатнафта".