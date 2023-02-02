СМИ пишут о российском паспорте у топ-чиновника Минобороны: тот все отрицает (фото)

Лиев заявил, что на опубликованном фото не его подпись. Чтобы подтвердить это, он показал журналистам свой электронный документ.

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У исполняющего обязанности руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева якобы нашли российский паспорт. Об этом сообщило издание "Украинская правда".

Журналисты пишут, что якобы российский паспорт Лиева был выдан в 2019 году в Москве. В документе сказано, что Лиев родился в столице РФ, хотя на самом деле это не так.

Издание пишет, что Лиев отрицает наличие у себя гражданства РФ.

"У меня нет и не было никогда никакого другого гражданства, кроме украинского. Я не подавался на гражданство другой страны", — сказал он.

При этом, как пишет издание "Бабель", Лиев прямо опроверг информацию "Украинской правды". Он отметил, что в паспорте, обнародованном журналистом "УП" Михаилом Ткачем в Telegram, даже не его подпись.

[ + – ] Паспорт Лиева

Кто такой Александр Лиев

Крымский политик, экс-министр туризма АРК. С лета 2022 года — временный и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МО Украины. Данный департамент производит закупки оборонного оборудования для ВСУ. Лиеву и семье оккупанты запретили въезд на территорию Крыма.

Ранее Фокус писал, что Арахамия подвел итоги работы спецслужб Украины 1 февраля. Глава фракции "Слуга народа" пригрозил тем чиновникам, которые не поняли, что "жить придется по закону", тюрьмой.

Еще напомним, что суд арестовал экс-директора департамента госзакупок. Богдана Хмельницкого подозревают в закупке 3 тысяч некачественных бронежилетов. По данным журналистов, бывший чиновник оборонного ведомства может выйти из-под ареста, внеся залог в размере 26 млн грн.

Также сообщалось, что журналисты заявили, что глава столичной прокуратуры встретил новогодние праздники за границей. Так, Олег Кипер из соображений безопасности отказался назвать страну, где отдыхал, так как его жена недавно заменила российский паспорт на украинский.