Глава столичной прокуратуры встретил новогодние праздники за границей, — СМИ (документ)

Как сообщили журналисты, Олег Кипер из соображений безопасности отказался назвать страну, где отдыхал, так как его жена недавно заменила российский паспорт на украинский.

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Руководитель Киевской городской прокуратуры 42-летний Олег Кипер встретил Новый год и Рождество за границей, где провел всего 10 дней. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщают журналисты "Схем".

По данным СМИ, Кипер выехал из Украины через границу с Польшей 29 декабря прошлого года и вернулся в страну 8 января. Герой расследования вышел на связь с журналистами "Схем" и подтвердил, что ездил именно в отпуск, а не в командировку. Необходимость поездки глава городской прокуратуры столицы мотивировал "семейными обстоятельствами". При этом Кипер отказался назвать страну, где он отдыхал.

"Он объяснил это соображениями безопасности, поскольку "его жена летом сменила российское гражданство на украинское", — сообщают журналисты.

Примечательно, что по состоянию на 2 февраля официальные органы Российской Федерации продолжают учитывать российский паспорт супруги Олега Кипера как действительный документ.

Фото: Схемы

Вместе с тем по информации журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, Кипер с семьей ездил в отпуск в столицу Австрии Вену. Приказ об отпуске 27 декабря прошлого года подписал генпрокурор Андрей Костин.

Фото: Украинская правда

Судя по документу, Киперу предоставили отпуск с 30 декабря 2022 года по 9 января 2023 года.

Напомним, 24 января генеральный прокурор Украины Андрей Костин подписал приказ об увольнении Алексея Симоненко с должности своего заместителя после скандала с его новогодним отпуском в Испании.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете выезда чиновникам за границу в личных целях.

Также наполним, 27 января нардепа Николая Тищенко исключили из фракции "Слуга народа" после скандальной поездки в Таиланд.