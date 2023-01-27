Николай Тищенко исключен из фракции "Слуга народа" после поездки в Таиланд (фото)

Подобное решение было принято по результатам опроса, который проводился между депутатами-членами парламентской фракции. Днем ранее Николая Тищенко также исключили из партии "Слуга народа".

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Народный депутат Украины Николай Тищенко после скандала, связанного с поездками в Таиланд и Вьетнам, был исключен из состава фракции "Слуга народа". Об этом 27 января в своем Telegram-канале сообщила спикер парламентского объединения Юлия Палийчук.

Николай Тищенко тайно ездил в Таиланд — реакция фракции "Слуга народа"

По ее словам, после публикации в СМИ информации о том, что народный депутат Николай Тищенко ездил в Таиланд и Вьетнам, во фракции "Слуга народа" был проведен опрос.

По итогам процедуры нардепы поддержали инициативу об исключении коллегии из состава парламентского объединения.

"По результатам внутрифракционного опроса, начатого накануне, принято решение исключить Николая Тищенко из состава депутатской фракции политической партии "Слуга Народа", — говорится в сообщении Юлии Палийчук.

На момент публикации материала нардеп Николай Тищенко официально не комментировал свое исключение из состава парламентской фракции "Слуга народа".

[ + – ] Николай Тищенко исключен из фракции "Слуга народа" после поездки в Таиланд

Николай Тищенко тайно ездил в Таиланд — предыстория скандала

В четверг, 26 января, посольство Украины в Таиланде официально анонсировало визит народного депутата Николая Тищенко в азиатскую страну. В пресс-релизе говорилось, что бывший замглавы фракции "Слуга народа" планировал встретиться с представителями украинской диаспоры.

После анонса посольства Украины глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о необходимости провести срочное заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об отстранении Николая Тищенко от занимаемой должности. Глава президентской политсилы Елена Шуляк отметила, что после скандала Николай Тищенко был исключен из состава партии.

Позже в СМИ появилась информация, что Николай Тищенко во фракционном чате "Слуги народа" попытался оправдаться за свою поездку в Таиланд и заявлял, что в азиатской стране "проводил титаническую работу".

Скандал с поездкой Тищенко в Таиланд также прокомментировали в Госпогранслужбе. В ведомстве подчеркнули, что народный депутат на законных основаниях выехал из Украины, поскольку запрет СНБО о выезде топ-чиновников и политиков в военное время еще не был доработан Кабинетом министров.

После исключения из состава партии Николай Тищенко в своем Facebook прокомментировал скандальную поездку в Таиланд и Вьетнам. По словам нардепа, его визит в Азию был официальным, а руководство "Слуги народа" знало о планах парламентария. Николай Тищенко также заявил о готовности отчитаться после возвращения в Украину.