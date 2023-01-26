Проводил "титаническую работу": Тищенко оправдался за свою поездку в Таиланд, — СМИ (фото)

По информации журналистов, нардеп "засыпал" фракционный чат словами возмущения, апеллируя к тому, что руководство партии знало о его поездке за границу и одобрило ее.

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Народный депутат от "Слуга народа" Николай Тищенко отреагировал на решение лишить его должности заместителя руководителя фракции и исключение его из партии. Как сообщили 26 января журналисты "Украинской правды" со ссылкой на свои источники, нардеп "засыпал" фракционный чат словами возмущения.

В переписке Тищенко не скупился на эпитеты и пытался пояснить, что его поездка в Таиланд является ничем иным, как "титанической работой" в рамках зарубежной дипломатической поездки по азиатским странам. Он не согласился с тем, что ему ставят в вину пребывание на море, поскольку нардеп находится в стране без семьи и якобы проездом.

"Я провел и провожу титаническую работу. Был уже в разных странах. В Тае вообще нет посла … люди обратились я не отказал…", — пишет нардеп.

[ + – ] Скриншот переписки депутата Николая Тищенко из чата фракции "Слуга народа"

[ + – ] Скриншот переписки депутата Николая Тищенко из чата фракции "Слуга народа"

Кроме того нардеп апеллирует к тому, что руководство фракции, и в частности Давид Арахамия, было в курсе его поездки и одобрило ее. По его словам, всем депутатам ранее была поставлена задача "пахать" 24 часа в сутки, которую он и выполняет.

[ + – ] Скриншот переписки депутата Николая Тищенко из чата фракции "Слуга народа"

Также Тищенко написал, что он провел встречу с представителями королевской семьи, и вообще провел столько переговоров, что теперь всем депутатам фракции будет чем заняться.

[ + – ] Скриншот переписки депутата Николая Тищенко из чата фракции "Слуга народа"

Напомним, народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Николай Тищенко отправился в Таиланд, чтобы встретиться с представителями украинской общины в Бангкоке. Тем временем руководство фракции 26 января отреагировало на его поездку тем, что уволило его с должности заместителя председателя фракции и анонсировало исключение из партии.

Фокус 9 декабря 2022 писал о том, что Николай Тищенко попал в скандал из-за проникновения на территорию частного предприятия "Гринвуд 2005" в Закарпатской области. Нардепа поймал местный охранник, заметив неизвестных людей пытающихся проникнуть не территорию базы.