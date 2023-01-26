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Политика

Проводил "титаническую работу": Тищенко оправдался за свою поездку в Таиланд, — СМИ (фото)

тищенко поездка в таиланд
Нардеп Николая Тищенко

По информации журналистов, нардеп "засыпал" фракционный чат словами возмущения, апеллируя к тому, что руководство партии знало о его поездке за границу и одобрило ее.

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Народный депутат от "Слуга народа" Николай Тищенко отреагировал на решение лишить его должности заместителя руководителя фракции и исключение его из партии. Как сообщили 26 января журналисты "Украинской правды" со ссылкой на свои источники, нардеп "засыпал" фракционный чат словами возмущения.

В переписке Тищенко не скупился на эпитеты и пытался пояснить, что его поездка в Таиланд является ничем иным, как "титанической работой" в рамках зарубежной дипломатической поездки по азиатским странам. Он не согласился с тем, что ему ставят в вину пребывание на море, поскольку нардеп находится в стране без семьи и якобы проездом.

"Я провел и провожу титаническую работу. Был уже в разных странах. В Тае вообще нет посла … люди обратились я не отказал…", — пишет нардеп.

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Скриншот переписки депутата Николая Тищенко из чата фракции "Слуга народа"
тищенко переписка Fullscreen
Скриншот переписки депутата Николая Тищенко из чата фракции "Слуга народа"

Кроме того нардеп апеллирует к тому, что руководство фракции, и в частности Давид Арахамия, было в курсе его поездки и одобрило ее. По его словам, всем депутатам ранее была поставлена задача "пахать" 24 часа в сутки, которую он и выполняет.

тищенко переписка Fullscreen
Скриншот переписки депутата Николая Тищенко из чата фракции "Слуга народа"

Также Тищенко написал, что он провел встречу с представителями королевской семьи, и вообще провел столько переговоров, что теперь всем депутатам фракции будет чем заняться.

тищенко переписка Fullscreen
Скриншот переписки депутата Николая Тищенко из чата фракции "Слуга народа"

Напомним, народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Николай Тищенко отправился в Таиланд, чтобы встретиться с представителями украинской общины в Бангкоке. Тем временем руководство фракции 26 января отреагировало на его поездку тем, что уволило его с должности заместителя председателя фракции и анонсировало исключение из партии.

Фокус 9 декабря 2022 писал о том, что Николай Тищенко попал в скандал из-за проникновения на территорию частного предприятия "Гринвуд 2005" в Закарпатской области. Нардепа поймал местный охранник, заметив неизвестных людей пытающихся проникнуть не территорию базы.