"Посреди ночи": нардеп Тищенко пытался тайно проникнуть на частную территорию (фото)

По словам журналиста Виталия Глаголы, полиция остановила попытку народного депутата Николая Тищенко пробраться на территорию частной базы "Гринвуд 2005".

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Заместитель главы депутатской фракции "Слега народа" Николай Тищенко попал в скандал из-за проникновения на территорию частного предприятия "Гринвуд 2005" в Закарпатской области. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

В публикации говорится, что нардеп вместе с группой неизвестных людей пробрался на территорию базы, которая находится в селе Цигановка Ужгородского района. За этой попыткой его застал местный охранник и обратился в полицию.

"Николай Тищенко на Закарпатье пробовал ворваться на территорию частного предприятия. Полиция остановила", — прокомментировал ситуацию Виталий Глагола.

Журналист отметил, что подробности пришествия пока устанавливаются сотрудниками полиции. Глагола также выложил в Telegram-канал соответствующие фотографии.

[ + – ] Николай Тищенко проник на частную территорию

Ранее в сеть также попало видео, на котором Николай Тищенко проверяет потенциальные взрывоопасные предметы при помощи отломленной от дерева ветки на освобожденной территории Харьковской области.

Еще Фокус писал о том, что народный депутат Николай Тищенко не внес в декларацию за 2020 год Mercedes-Benz S430 2003 года выпуска, который принадлежит ему с июня 2003 года. На момент приобретения стоимость транспортного средства составляла около 500 тысяч гривен.

Еще мы сообщали, что партия "Слуга народа" прекратила полномочия народного депутата Николая Тищенко на посту руководителя областной организации политической силы в Закарпатской области. Глава политсилы Елены Шуляк заявила, что требования к партийной деятельности ужесточились на фоне войны.