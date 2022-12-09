"Посеред ночі": нардеп Тищенко намагався таємно проникнути на приватну територію (фото)

За словами журналіста Віталія Глаголи, поліція зупинила спробу народного депутата Миколи Тищенка пробратися на територію приватної бази "Грінвуд 2005".

Related video

Заступник голови депутатської фракції "Сліга народу" Микола Тищенко потрапив у скандал через проникнення на територію приватного підприємства "Грінвуд 2005" у Закарпатській області. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі.

У публікації йдеться, що нардеп разом із групою невідомих людей пробрався на територію бази, яка знаходиться у селі Циганівка Ужгородського району. За цією спробою його застав місцевий охоронець і звернувся до поліції.

"Микола Тищенко на Закарпатті намагався увірватися на територію приватного підприємства. Поліція зупинила", — прокоментував ситуацію Віталій Глагола.

Журналіст зазначив, що подробиці інциденту поки що встановлюються співробітниками поліції. Глагола також виклав у Telegram-канал відповідні фотографії.

[ + – ] Микола Тищенко проник на приватну територію

Раніше до мережі також потрапило відео, на якому Микола Тищенко перевіряє потенційні вибухонебезпечні предмети за допомогою гілки, що відламалася від дерева, на звільненій території Харківської області.

Ще Фокус писав про те, що народний депутат Микола Тищенко не вніс до декларації за 2020 рік Mercedes-Benz S430 2003 року випуску, який належить йому з червня 2003 року. На момент придбання вартість транспортного засобу складала близько 500 тисяч гривень.

Ще ми повідомляли, що партія "Слуга народу" припинила повноваження народного депутата Миколи Тищенка на посаді керівника обласної організації політичної сили у Закарпатській області. Глава політсили Олени Шуляк заявила, що вимоги до партійної діяльності посилилися на фоні війни.