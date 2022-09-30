У мережі показали, як нардеп Тищенко палицею "розміновує" територію (відео)

Парламентарій стверджує, що перебуває на кордоні з Росією у Харківській області та був свідком кількох "прильотів" у регіоні.

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Народний депутат Микола Тищенко приїхав із візитом на звільнену українськими військовими територію Харківської області, де взяв участь у розмінуванні території. У мережі з'явилося відео, як парламентар перевіряє потенційні вибухонебезпечні предмети за допомогою гілки, що відламалася від дерева. Відповідними кадрами поділився один із користувачів соціальної мережі TikTok.

Так, на одному з відео нардеп бере в руки гілку й чіпає нею каску в пошкодженому в процесі бойових дій автомобілі, ймовірно, перевіряючи його так на наявність вибухівки. Ролик під назвою "Тищенко розміновує Харківську область" набрало понад мільйон переглядів у соцмережі.

Також у TikTok можна знайти інші відео, записані, за словами Тищенка, на звільненій території Харківської області. В одному з роликів парламентарій стверджує, що незадовго до початку зйомки позаду нього "був приліт", а сам він знаходиться поблизу з кордоном РФ.

Раніше цього місяця керівництво партії "Слуга народу" звільнило Тищенка з посади голови партійної організації у Закарпатській області, призначивши на його місце голову обласної військової адміністрації Віктора Микиту.

Нагадаємо, нещодавно у нардепа Тищенка виник конфлікт із народною депутаткою зі "Слуги народу" Мар'яною Безуглою, яка звинуватила свого однопартійця в дискредитації політсили. Крім цього, Безугла повідомила, що Тищенко не раз ставав фігурантом антикорупційних розслідувань журналістів. Вона ініціювала виключення вже колишнього лідера Закарпатської організації "слуг" із партії та фракції.

Раніше Нацагентство з питань запобігання корупції повідомило, що Тищенко не задекларував Mercedes вартістю 500 тисяч гривень.