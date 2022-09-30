В сети показали, как нардеп Тищенко палкой "разминирует" территорию (видео)

Парламентарий утверждает, что находится на границе с Россией в Харьковской области и был свидетелем нескольких "прилетов" в регионе.

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Народный депутат Николай Тищенко приехал с визитом на освобожденную украинскими военными территорию Харьковской области, где принял участие в разминировании территории. В сети появилось видео, как парламентарий проверяет потенциальные взрывоопасные предметы при помощи отломленной от дерева ветки. Соответствующими кадрами поделился один из пользователей социальной сети TikTok.

Так, на одном из видео нардеп берет в руки ветку и трогает ею каску в поврежденном в ходе боевых действий автомобиле, вероятно, проверяя его таким образом на наличие взрывчатки. Ролик под названием "Тищенко разминирует Харьковскую область" набрало более миллиона просмотров в соцсети.

Также в TikTok можно обнаружить другие видео, записанные, по словам Тищенко, на освобожденной территории Харьковской области. В одном из роликов парламентарий утверждает, что незадолго до начала съемки позади него "был прилет", а сам он находится вблизи с границей РФ.

Ранее в этом месяце руководство партии "Слуга народа" освободило Тищенко от должности главы партийной организации в Закарпатской области, назначив на его место председателя областной военной администрации Виктора Микиту.

Напомним, недавно у нардепа Тищенко возник конфликт с народным депутатом из "Слуги народа" Марьяной Безуглой, которая обвинила своего однопартийца в дискредитации политсилы. Помимо этого Безуглая сообщила, что Тищенко не раз становился фигурантом антикоррупционных расследований журналистов. Она инициировала исключение уже бывшего лидера Закарпатской организации "слуг" из партии и фракции.

Ранее Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что Тищенко не задекларировал Mercedes стоимостью 500 тысяч гривен.