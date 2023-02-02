Глава столичної прокуратури зустрів новорічні свята за кордоном, — ЗМІ (документ)

Як повідомили журналісти, Олег Кіпер із міркувань безпеки відмовився назвати країну, де відпочивав, оскільки його дружина нещодавно замінила російський паспорт на український.

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Керівник Київської міської прокуратури 42-річний Олег Кіпер зустрів Новий рік і Різдво за кордоном, де провів лише 10 днів. Про це у четвер, 2 лютого, повідомляють журналісти "Схем".

За даними ЗМІ, Кіпер виїхав з України через кордон із Польщею 29 грудня минулого року і повернувся у країну 8 січня. Герой розслідування вийшов на зв'язок із журналістами "Схем" і підтвердив, що їздив саме у відпустку, а не у відрядження. Необхідність поїздки голова міської прокуратури столиці мотивував "сімейними обставинами". При цьому Кіпер відмовився назвати країну, де він відпочивав.

"Він пояснив це міркуваннями безпеки, оскільки "його дружина влітку змінила російське громадянство на українське", — повідомляють журналісти.

Цікаво, що станом на 2 лютого офіційні органи Російської Федерації продовжують вважати російський паспорт дружини Олега Кіпера як дійсний документ.

Фото: Схеми

Водночас, за інформацією журналіста "Української правди" Михайла Ткача, Кіпер із сім'єю їздив у відпустку до столиці Австрії Відня. Наказ про відпустку 27 грудня минулого року підписав генпрокурор Андрій Костін.

Фото: Украинская правда

Судячи з документа, Кіперу надали відпустку з 30 грудня 2022 року до 9 січня 2023 року.

Нагадаємо, 24 січня генеральний прокурор України Андрій Костін підписав наказ про звільнення Олексія Симоненка з посади свого заступника після скандалу з його новорічною відпусткою в Іспанії.

У той же день президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо заборони виїзду чиновникам за кордон в особистих цілях.

Також наповнимо, 27 січня нардепа Миколу Тищенка виключили з фракції "Слуга народу" після скандальної поїздки до Таїланду.