Больше не депутат: Рада проголосовала за досрочное сложение полномочий Абрамовича

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал остальных членов ОПЗЖ последовать примеру своего бывшего коллеги.

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В понедельник, 6 февраля Верховная Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины и бывшего члена фракции ОПЗЖ Игоря Абрамовича. Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

"Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины И. Абрамовича. За – 317", — говорится в сообщении.

[ + – ] Решение поддержали 317 народных депутатов

Ярослав Железняк также уточнил, что за сегодняшний день Игорь Абрамович является единственным нардепом, сложившим мандат.

О том, что Абрамович 6 февраля написал заявление о сложении мандата, ранее сообщал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Арахамия отметил, что выход Абрамовича из ОПЗЖ в первый день полномасштабного вторжения России в Украину послужил началом дальнейшего развала запрещенной партии. Лидер президентской фракции выразил надежду на то, что остальные нардепы от ОПЗЖ последуют его примеру.

"Пора уже наконец почувствовать настроения общества на 11-м месяце полномасштабной войны", — сказал политик.

Давид Арахамия также указал на проукраинскую позицию Игоря Абрамовича, назвав его "своим среди чужих в тылу пятой колонны".

Напомним, что 3 февраля Давид Арахамия анонсировал лишение мандатов, как минимум, двух народных депутатов, представляющих запрещенные партии. По его словам, эти решения невозможно будет обжаловать в судах.

Фокус также писал о том, что 4 января стало известно об увольнении и. о. главы налоговой инспекции Киева Оксаны Датий, которая раннее прославилась в сети так называемыми "списками желаний", найденными силовиками во время обысков.

Еще мы писали о том, что 2 февраля заместитель главы Государственной таможенной службы Украины Руслан Черкасский написал заявление об увольнении.