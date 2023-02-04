И.о. главы налоговой инспекции Киева уволилась после проведенных обысков, — нардеп

Оксана Датий, у которой силовики нашли скандальные "списки желаний", сразу после обысков написала заявление. СМИ сообщают, что экс-чиновнице объявят подозрение в незаконной обогащении.

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Исполняющая обязанности главы налоговой инспекции Киева Оксана Датий написала заявление на увольнение после проведенных у нее обысков, во время которых силовики нашли так называемые "списки желаний". Об этом у себя в Telegram-канале в субботу, 4 января, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"И.и. главы налоговой инспекции Киева Оксана Датий написала заявление на увольнение из налоговой сразу после обысков", — в частности, рассказал он.

Как пишет издание Lb.ua со ссылкой на собственный источник в налоговой службе, бывшей топ-чиновнице могут объявить подозрение в связи с незаконным обогащением.

"Написала заявление сразу после обысков. Не исключено, что будет подозрение о незаконном обогащении", — уточнил собеседник журналистов в указанном ведомстве.

По словам источника, он не сомневается, что "незаконное обогащение" действительно было, однако на самом деле Датий занималась мелкими делами.

"Системного там ничего нет", — подчеркнул анонимный госслужащий.

Глава киевской налоговой и ее "списки желаний"

В среду, 1 февраля, у руководителя налоговой инспекции Киева Оксаны Датий провели обыски, во время которых у чиновницы обнаружили большую сумму наличных денег и дорогостоящие наручные часы. В ГБР также подтвердили, что Датий разоблачили на многомиллионных незаконных схемах обогащения.

Среди прочего, силовики нашли и обнаружили так называемые списки желаний, которые женщина составляла на Новый год.

В перечне пожеланий бывшей топ-чиновницы указаны:

повышение;

соболиная шуба;

поездка в Лондон и на Мальдивы;

люксовые часы Breguet;

заработать миллион долларов

завершение ремонта в новой квартире.

Напомним, 1 февраля ознаменовался рядом обысков у украинских чиновников и политиков. Так, сотрудники СБУ и БЭБ проводили следственные действия у бизнесмена Игоря Коломойского в рамках производства о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от таможенных платежей.

Сотрудники СБУ и ГБР пришли с обысками к бывшему министру внутренних дел Арсену Авакову для изучения документов о закупке вертолетов Airbus. Следственные действия проводились по делу об авиакатастрофе в Броварах, в которой погибло руководство МВД.

Также в СМИ появилась информация о проведении обысков у народного депутата Вадима Столара, которого, как утверждают журналисты, подозревают в финансировании терроризма.