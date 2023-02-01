Миллион, шуба и Мальдивы: о чем мечтала разоблаченная на схемах топ-чиновница налоговой (фото)

Силовики во время обысков у и.о. главы столичной налоговой службы Оксаны Датий, помимо большой суммы налички и часов, обнаружили списки желаний, которые топ-чиновница составляла на Новый год.

Related video

Государственное бюро расследований сообщило о разоблачении и.о. главы налоговой службы Киева Оксаны Датий, которую обвиняют в многомиллионных махинациях. Об этом 1 февраля проинформировал пресс-центр ГБР.

По данным ведомства, и.о. главы налоговой службы Киева Оксана Датий злоупотребляла служебным положением и за неправомерную выгоду принимала решение о несоответствии критериям рисковости налогоплательщиков для ряда предприятий.

Помимо этого, как утверждают в ГБР, подозреваемая реализовывала через своих доверенных лиц схемы относильно искусственного завышения валовых расходов некоторыми фирмами, ведения предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП и предоставления недостоверных сведений о доходах. Подобные схемы приводили к тому, что в теневой оборот попадало свыше 15 млрд гривеен.

Еще один эпизод, в котором фигурирует руководство налоговой службы, связан с незаконным получением возмещения НДС, в связи с чем "в тень" ушло около 30 млрд гривен.

Отдельно ГБР исследует способ жизни и.о. главы налоговой службы Киева Оксаны Датий, который не соответствует ее официальным доходам. Топ-чиновника, по информации силовиков, имеет три квартиры в столице стоимостью около $1 млн, частный дом за $200 тысяч и два автомобиля, которые оцениваются в $150 тысяч.

Правоохранители отмечают, что одна из машин подозреваемой, цены на которую стартуют от $100 тысяч, официально зарегистрирована на ее водителя. Доходы мужчины за последние годы, как сказано в пресс-релизе, не превышали $8 тысяч.

В целом ГБР выявило необоснованные активы топ-чиновницы на общую сумму в $1,4 млн. В рамках уголовного производства обыски проводились по месту проживания подозреваемой и на ее рабочем месте. Правоохранители, на момент публикации материала, выявили $158 тысяч, 530 тысяч гривен, 2,2 тысяч евро, элитные автомобили и часы.

[ + – ] Обыски у и.о. главы налоговой службы Киева Оксаны Датий [ + – ] Обыски у и.о. главы налоговой службы Киева Оксаны Датий [ + – ] Обыски у и.о. главы налоговой службы Киева Оксаны Датий [ + – ] Обыски у и.о. главы налоговой службы Киева Оксаны Датий [ + – ] Обыски у и.о. главы налоговой службы Киева Оксаны Датий

Издание "Украинская правда" утверждает, что в ходе обысков у Оксаны Датий правоохранители также нашли списки желаний, которые она составляла на несколько Новых годов. В перечне пожеланий и.о. главы налоговой службы Киева указаны:

повышение;

соболиная шуба;

поездка в Лондон и на Мальдивы;

люксовые часы Breguet;

заработать миллион долларов

завершение ремонта в новой квартире.

[ + – ] Список желаний Ольги Датий, у которой нашли миллионы налички и элитные автомобили

Отметим, что 1 февраля ознаменовался рядом обысков у украинских чиновников и политиков. Так, сотрудники СБУ и БЭБ проводили следственные действия у бизнесмена Игоря Коломойского в рамках производства о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от таможенных платежей.

Сотрудники СБУ и ГБР также пришли с обысками к бывшему министру внутренних дел Украины Арсену Авакову для изучения документов о закупке вертолетов Airbus. Следственные действия проводились по делу об авиакатастрофе в Броварах, в которой погибло руководство МВД.

Также в СМИ появилась информация о проведении обысков у народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Вадима Столара, которого, как утвреждают журналисты, подозревают в финансировании терроризма.