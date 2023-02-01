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Украина

Миллион, шуба и Мальдивы: о чем мечтала разоблаченная на схемах топ-чиновница налоговой (фото)

Ольга Датий налоговая служба Киев обыски коррупция скандал
И.о. главы налоговой службы Киева Ольга Датий разоблачена на многомиллионных схемах

Силовики во время обысков у и.о. главы столичной налоговой службы Оксаны Датий, помимо большой суммы налички и часов, обнаружили списки желаний, которые топ-чиновница составляла на Новый год.

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Государственное бюро расследований сообщило о разоблачении и.о. главы налоговой службы Киева Оксаны Датий, которую обвиняют в многомиллионных махинациях. Об этом 1 февраля проинформировал пресс-центр ГБР.

По данным ведомства, и.о. главы налоговой службы Киева Оксана Датий злоупотребляла служебным положением и за неправомерную выгоду принимала решение о несоответствии критериям рисковости налогоплательщиков для ряда предприятий.

Помимо этого, как утверждают в ГБР, подозреваемая реализовывала через своих доверенных лиц схемы относильно искусственного завышения валовых расходов некоторыми фирмами, ведения предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП и предоставления недостоверных сведений о доходах. Подобные схемы приводили к тому, что в теневой оборот попадало свыше 15 млрд гривеен.

Еще один эпизод, в котором фигурирует руководство налоговой службы, связан с незаконным получением возмещения НДС, в связи с чем "в тень" ушло около 30 млрд гривен.

Отдельно ГБР исследует способ жизни и.о. главы налоговой службы Киева Оксаны Датий, который не соответствует ее официальным доходам. Топ-чиновника, по информации силовиков, имеет три квартиры в столице стоимостью около $1 млн, частный дом за $200 тысяч и два автомобиля, которые оцениваются в $150 тысяч.

Правоохранители отмечают, что одна из машин подозреваемой, цены на которую стартуют от $100 тысяч, официально зарегистрирована на ее водителя. Доходы мужчины за последние годы, как сказано в пресс-релизе, не превышали $8 тысяч.

В целом ГБР выявило необоснованные активы топ-чиновницы на общую сумму в $1,4 млн. В рамках уголовного производства обыски проводились по месту проживания подозреваемой и на ее рабочем месте. Правоохранители, на момент публикации материала, выявили $158 тысяч, 530 тысяч гривен, 2,2 тысяч евро, элитные автомобили и часы.

Оксана Датий обыски налоговая служба коррупция часы взятки ГБР Fullscreen
Обыски у и.о. главы налоговой службы Киева Оксаны Датий
Оксана Датий обыски налоговая служба коррупция часы взятки ГБР Fullscreen
Обыски у и.о. главы налоговой службы Киева Оксаны Датий
Оксана Датий обыски налоговая служба коррупция часы взятки ГБР Fullscreen
Обыски у и.о. главы налоговой службы Киева Оксаны Датий
Оксана Датий обыски налоговая служба коррупция часы взятки ГБР Fullscreen
Обыски у и.о. главы налоговой службы Киева Оксаны Датий
Оксана Датий обыски налоговая служба коррупция часы взятки ГБР Fullscreen
Обыски у и.о. главы налоговой службы Киева Оксаны Датий
Оксана Датий обыски налоговая служба коррупция часы взятки ГБР
Оксана Датий обыски налоговая служба коррупция часы взятки ГБР
Оксана Датий обыски налоговая служба коррупция часы взятки ГБР
Оксана Датий обыски налоговая служба коррупция часы взятки ГБР
Оксана Датий обыски налоговая служба коррупция часы взятки ГБР

Издание "Украинская правда" утверждает, что в ходе обысков у Оксаны Датий правоохранители также нашли списки желаний, которые она составляла на несколько Новых годов. В перечне пожеланий и.о. главы налоговой службы Киева указаны:

  • повышение;
  • соболиная шуба;
  • поездка в Лондон и на Мальдивы;
  • люксовые часы Breguet;
  • заработать миллион долларов
  • завершение ремонта в новой квартире.
Список желаний Ольги Датий, у которой нашли миллионы налички и элитные автомобили

Отметим, что 1 февраля ознаменовался рядом обысков у украинских чиновников и политиков. Так, сотрудники СБУ и БЭБ проводили следственные действия у бизнесмена Игоря Коломойского в рамках производства о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от таможенных платежей.

Сотрудники СБУ и ГБР также пришли с обысками к бывшему министру внутренних дел Украины Арсену Авакову для изучения документов о закупке вертолетов Airbus. Следственные действия проводились по делу об авиакатастрофе в Броварах, в которой погибло руководство МВД.

Также в СМИ появилась информация о проведении обысков у народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Вадима Столара, которого, как утвреждают журналисты, подозревают в финансировании терроризма.