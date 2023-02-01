Мільйон, шуба та Мальдіви: про що мріяла викрита на схемах топчиновниця податкової (фото)

Силовики під час обшуків в.о. голови столичної податкової служби Оксани Датій, крім великої суми готівки та годинника, виявили списки бажань, які топчиновниця складала на Новий рік.

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Державне бюро розслідувань повідомило про викриття в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій, яку звинувачують у багатомільйонних махінаціях. Про це 1 лютого повідомив пресцентр ДБР.

За даними відомства, в.о. голови податкової служби Києва Оксана Датій зловживала службовим становищем та за неправомірну вигоду приймала рішення про невідповідність критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств.

Крім цього, як стверджують у ДБР, підозрювана реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими фірмами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та надання недостовірних відомостей про доходи. Такі схеми призводили до того, що в тіньовий обіг потрапляло понад 15 млрд гривень.

Ще один епізод, у якому фігурує керівництво податкової служби, пов'язаний із незаконним отриманням відшкодування ПДВ, у зв'язку з чим "у тінь" пішло близько 30 млрд гривень.

Окремо ДБР досліджує спосіб життя в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій, яке не відповідає її офіційним доходам. Топчиновниця, за інформацією силовиків, має три квартири у столиці вартістю близько $1 млн, приватний будинок за $200 тисяч та два автомобілі, які оцінюються у $150 тисяч.

Правоохоронці зазначають, що одна з машин підозрюваної, ціни на яку стартують від 100 тисяч доларів, офіційно зареєстрована на її водія. Доходи чоловіка за останні роки, як сказано у пресрелізі, не перевищували $8 тисяч.

Загалом ДБР виявило необґрунтовані активи топчиновниці на загальну суму $1,4 млн. У межах кримінального провадження обшуки проводилися за місцем проживання підозрюваної та на її робочому місці. Правоохоронці, на момент публікації матеріалу, виявили $158 тисяч, 530 тисяч гривень, 2,2 тисячі євро, елітні автомобілі та годинник.

[ + – ] Обшуки в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій [ + – ] Обшуки в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій [ + – ] Обшуки в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій [ + – ] Обшуки в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій [ + – ] Обшуки в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій

Видання "Українська правда" стверджує, що під час обшуків в Оксани Датій правоохоронці також знайшли списки бажань, які вона складала на кілька Нових років. У переліку побажань в.о. голови податкової служби Києва зазначені:

підвищення;

соболина шуба;

поїздка до Лондона та на Мальдіви;

люксовий годинник Breguet;

заробити мільйон доларів;

завершення ремонту у новій квартирі.

[ + – ] Список бажань Оксани Датій, у якої знайшли мільйони готівки та елітні автомобілі

Зазначимо, що 1 лютого ознаменувалося низкою обшуків в українських чиновників та політиків. Так, співробітники СБУ та БЕБ проводили слідчі дії у бізнесмена Ігоря Коломойського в межах провадження про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від митних платежів.

Співробітники СБУ та ДБР також прийшли з обшуками до колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова для вивчення документів про закупівлю гелікоптерів Airbus. Слідчі дії проводилися у справі про авіакатастрофу у Броварах, у якій загинуло керівництво МВС.

Також у ЗМІ з'явилася інформація про проведення обшуків у народного депутата від забороненої ОПЗЖ Вадима Столара, якого, як затверджують журналісти, підозрюють у фінансуванні тероризму.