В.о. голови податкової інспекції Києва звільнилася після проведених обшуків, — нардеп

Оксана Датій, у якої силовики знайшли скандальні "списки бажань", одразу після обшуків написала заяву. ЗМІ повідомляють, що ексчиновниці оголосять підозру в незаконному збагаченні.

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Виконувач обов'язків голови податкової інспекції Києва Оксана Датій написала заяву на звільнення після проведених у неї обшуків, під час яких силовики знайшли так звані "списки бажань". Про це у себе в Telegram-каналі у суботу, 4 січня, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Т.в.о. голови податкової інспекції Києва Оксана Датій написала заяву на звільнення з податкової одразу після обшуків", — розповів він.

Як пише видання Lb.ua з посиланням на власне джерело у податковій службі, колишній топчиновниці можуть оголосити підозру через незаконне збагачення.

"Написала заяву одразу після обшуків. Не виключено, що буде підозра про незаконне збагачення", — уточнив співрозмовник журналістів у зазначеному відомстві.

За словами джерела, він не сумнівається, що "незаконне збагачення" справді було, проте насправді Датій займалася дрібними справами.

"Системного там нічого немає", — наголосив анонімний держслужбовець.

Голова київської податкової та її "списки бажань"

В середу, 1 лютого, у керівника податкової інспекції Києва Оксани Датій провели обшуки, під час яких у чиновниці виявили велику суму готівки та дорогий наручний годинник. У ДБР також підтвердили, що Датій викрили на багатомільйонних незаконних схемах збагачення.

Серед іншого, силовики знайшли та виявили так звані списки бажань, які жінка складала на Новий рік.

У переліку побажань колишньої топчиновниці вказано:

підвищення;

шуба із соболя;

поїздка до Лондона та на Мальдіви;

люксовий годинник Breguet;

заробити мільйон доларів

завершення ремонту в новій квартирі.

Нагадаємо, 1 лютого ознаменувався низкою обшуків в українських чиновників та політиків. Так, співробітники СБУ та БЕБ проводили слідчі дії у бізнесмена Ігоря Коломойського в межах провадження про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від митних платежів.

Співробітники СБУ та ДБР прийшли з обшуками до колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова для вивчення документів про закупівлю вертольотів Airbus. Слідчі дії проводилися у справі про авіакатастрофу в Броварах, у якій загинуло керівництво МВС.

Також у ЗМІ з'явилася інформація про проведення обшуків у народного депутата Вадима Столара, якого, як стверджують журналісти, підозрюють у фінансуванні тероризму.