Пример для других: нардеп от ОПЗЖ Абрамович решил сложить мандат

Выход Игоря Абрамовича из состава фракции ОПЗЖ в первый день полномасштабного российского вторжения, как считает глава парламентской силы "Слуга народа" Давид Арахамия, положило начало дальнейшему ее развалу в Верховной Раде.

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Бывший член фракции ОПЗЖ Игорь Абрамович 6 февраля написал заявление о сложении мандата народного депутата Украины, сообщает глава президентской фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия. По его словам, он надеется, что решение Абрамовича послужит примером для подражания другими нардепам запрещенной партии.

"Именно его выход из рядов фракции ОПЗЖ в первый день полномасштабного вторжения заложил начало для ее дальнейшего развала в украинском парламенте. Поэтому надеюсь, что сегодняшнее его решение о сложении депутатских полномочий так же станет примером для подражания другими депутатами от запрещенной ОПЗЖ", — написал Арахамия в своем Telegram.

Политик также отметил, что Абрамович имеет проукраинскую позицию, в силу чего он никогда не ассоциировался у Арахамии с идеологией ОПЗЖ. А созданная им депутатская группа "Восстановление Украины", которая последовательно поддерживает важные для будущего Украины и отпора российской агрессии законодательные решения, лишь укрепила украинский парламент.

"Достаточно взглянуть на "синхронность" его голосования с бывшими однопартийцами. Проще говоря, — свой среди чужих в тылу пятой колонны", — отметил нардеп.

В связи с решением Абрамовича глава фракции "Слуга народа" призвал других депутатов из запрещенной ОПЗЖ последовать этому примеру.

"Пора уже наконец почувствовать настроения общества на 11-м месяце полномасштабной войны", — подчеркнул Арахамия.

Напомним, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 3 февраля заявил, что в ходе следующей пленарной недели Верховной Рады планируют лишить мандатов двух депутатов. По его словам, процедура состоится сугубо в рамках Конституции и законов Украины. Между тем нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко добавил, что речь идет о двух депутатах — Вадиме Столаре и Игоре Абрамовиче.

У нардепа Вадима Столара 1 февраля СБУ провела обыски. По информации Алексея Гончаренко, следственные действия силовики проводят по подозрению в финансировании терроризма.