Приклад для інших: нардеп від ОПЗЖ Абрамович вирішив скласти мандат

Вихід Ігоря Абрамовича зі складу фракції ОПЗЖ у перший день повномасштабного російського вторгнення, як вважає голова парламентської сили "Слуга народу" Давид Арахамія, започаткував її подальший розпад у Верховній Раді.

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Колишній член фракції ОПЗЖ Ігор Абрамович 6 лютого написав заяву про складання мандата народного депутата України, повідомляє голова президентської фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія. За його словами, він сподівається, що рішення Абрамовича стане прикладом для наслідування інших нардепів забороненої партії.

"Саме його вихід із лав фракції ОПЗЖ у перший день повномасштабного вторгнення заклав початок для її подальшого розпаду в українському парламенті. Тому сподіваюся, що сьогоднішнє його рішення про складання депутатських повноважень так само стане прикладом для наслідування іншими депутатами від забороненої ОПЗЖ", — написав Арахамія у своєму Telegram.

Політик також зазначив, що Абрамович має проукраїнську позицію, внаслідок чого він ніколи не асоціювався в Арахамії з ідеологією ОПЗЖ. А створена ним депутатська група "Відновлення України", яка послідовно підтримує важливі для майбутнього України та відсічі російської агресії законодавчі рішення, лише зміцнила український парламент.

"Досить поглянути на "синхронність" його голосування з колишніми однопартійцями. Простіше кажучи, свій серед чужих у тилу п'ятої колони", — зазначив нардеп.

У зв'язку з рішенням Абрамовича голова фракції "Слуга народу" закликав інших депутатів із забороненої ОПЗЖ наслідувати цей приклад.

"Час вже нарешті відчути настрої суспільства на 11-му місяці повномасштабної війни", — наголосив Арахамія.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 3 лютого заявив, що протягом наступного пленарного тижня Верховної Ради планують позбавити мандатів двох депутатів. За його словами, процедура відбудеться виключно в межах Конституції та законів України. Тим часом нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко додав, що йдеться про двох депутатів — Вадима Столара та Ігоря Абрамовича.

У нардепа Вадима Столара 1 лютого СБУ провела обшуки. За інформацією Олексія Гончаренка, слідчі дії силовики проводять за підозрою у фінансуванні тероризму.