"Мінус два, а може, й більше": Арахамія анонсував нові чистки у Верховній Раді

За даними нардепа Олексія Гончаренка, йдеться про Вадима Столара та Ігора Абрамовича. Арахамія назвав серед кандидатів "на виліт" Олега Волошина, Наталю Королевську та Юрія Солода.

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Народний депутат, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що протягом наступного пленарного тижня Верховної Ради планують позбавити мандатів, як мінімум, двох народних депутатів. Про це Арахамія написав у своєму телеграм-каналі.

"Продовжуємо працювати над очищенням парламенту від представників заборонених партій. Найближчого пленарного тижня очікуємо щонайменше -2 мандати. А може і більше. Деталі — згодом", — написав нардеп.

Арахамія зазначив, що все відбуватиметься у межах Конституції та законів України. Рішення про складання мандатів не вийде оскаржити в українських та міжнародних судах.

"На жаль, це не так швидко, як нам усім би хотілося. Зате надійно", — додав голова фракції "Слуга народу".

Пізніше нардеп додав, що депутатів трьох депутатів від ОПЗЖ позбавлять мандата. Йдеться про Олега Волошина, який вирішив скласти повноваження, а також Наталі Королевської та її чоловіка Юрія Солода — вони планують вчинити аналогічно.

"На сьогодні їхні заяви в Апараті ВР ще не зареєстровані. Але, за нашою інформацією, документи від них уже прямують на Грушевського", — написав Арахамія у своєму телеграм-каналі.

Водночас нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко повідомив, що наступного тижня планують позбавити мандатів Вадима Столара та Ігоря Абрамовича від забороненої в Україні ОПЗЖ. Варто зазначити, що Гончаренко вже не вперше повідомив про складання мандата Столара. Раніше він писав про це у своєму телеграм-каналі 25 січня.

Нагадаємо, 1 лютого співробітники Служби безпеки України проводили обшуки у нардепа від забороненої ОПЗЖ Вадима Столара. За версією слідства, його будівельні компанії у Києві були задіяні у схемах відмивання грошей на користь колишніх нардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака.

У той же день глава СБУ Василь Малюк коментуючи масові обшуки у топчиновників, політиків та бізнесменів, заявив, що силовики та правоохоронці виконують завдання, поставлене президентом України Володимиром Зеленським, і йдеться про відпрацювання осіб, "які своїми діями шкодять безпеці держави".