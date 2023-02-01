Масштабні обшуки в Україні: Генпрокурор прозвітував про результати дій силовиків

Генпрокурор назвав чиновників, яким сьогодні вручили підозри. Серед них колишні та чинні співробітники Міноборони, заступник голови правління "Укртратнафти", а також службовець Одеської ОВА.

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Генеральний прокурор України Андрій Костін розповів, що 1 лютого було повідомлено про підозру чотирьом посадовим особам. Це сталося через обшуки, проведені сьогодні. Про це глава Генпрокуратури написав у себе у Facebook.

"Корупція під час війни — це мародерство! Будемо нагадувати про це щоразу! Жодні посади не дозволять уникнути відповідальності", — написав Костін.

У повідомленні сказано, що:

колишньому заступнику Міністра оборони повідомлено про підозру за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та закупівлям за завищеними цінами;

колишньому в. о. директора Департаменту державних закупівель і постачання матеріальних ресурсів МО України повідомлено про підозру за фактом розтрати коштів — він організовував закупівлю неякісних бронежилетів;

чинному працівнику Міноборони повідомлено про підозру у заволодінні коштами в особливо великих розмірах;

ексміністру енергетики повідомлено про підозру у службовій недбалості — він укладав збиткові для держави угоди;

в. о. першого заступника голови правління ПАТ "Укртатнафта" повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків та змові з головним бухгалтером.

Крім того, Костін повідомив, що чиновника Одеської ОВА викрито на хабарі 40 000 доларів США за махінації із землею.

"Мій сигнал всім чиновникам на всіх рівнях, де б вони не були: повернення до минулих часів не буде. Україна йде європейським шляхом та не зверне з нього", — зазначив Генпрокурор.

Раніше Фокус писав, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що обшуки та вручення підозр 1 лютого відбулися в межах раніше анонсованих ним "весняних посадок".

За словами представника президентської фракції, 1 лютого:

провели обшуки у податковій, в ексглави МВС Арсена Авакова та нардепа Вадима Столара;

провели обшуки в бізнесмена Ігоря Коломойського у справі про "Укрнафту";

вручили повідомлення про підозру високопосадовцям Міноборони;

проводиться ціла серія слідчих дій, подробиці яких не розголошуються;

буде звільнено все керівництво митної служби.

Силовики, крім іншого, затримали високопосадовця з Міноборони Богдана Хмельницького.

Також нагадаємо, що ексглава МВС Аваков розповів, як у нього проводили обшуки. На думку колишнього чиновника, проводити слідчі дії через 6 років після закупівлі гелікоптерів Airbus є недоцільним.

Також СБУ підтвердила обшуки у будівельних компаніях Столара. Обшуки стосувалися будівельних компаній, які належать нардепу з ОПЗЖ. За версією слідства, через ці фірми відмивалися гроші на користь Медведчука та Козака.