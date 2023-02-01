Искали связи с Медведчуком: СБУ подтвердила обыски в строительных компаниях Столара

Обыски касались строительных компаний, принадлежащих нардепу из ОПЗЖ. По версии следствия, через эти фирмы отмывались деньги в интересах Медведчука и Козака.

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Служба безопасности Украины провела обыски у представителей строительных компаний Киева, подконтрольных одному из народных депутатов Верховной Рады от запрещенной партии ОПЗЖ. Следствие считает, что эти компании были задействованы в схемах отмывания денег в интересах бывших нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, подобные схемы работали в пользу других граждан РФ и Беларуси, к которым были применены санкции Совета национальной безопасности и обороны, стран Евросоюза и США. На данный момент СБУ пытается ликвидировать все схемы и каналы отмывания активов.

В частности, по словам представителей ведомства, речь идет о выкупе корпоративных прав застройщиков различными оффшорными компаниями и российскими банками, и о перенаправлении средств от продажи недвижимости на финансирование деятельности, которая наносит ущерб госбезопасности. Чтобы получить дополнительные доказательства преступлений, силовики провели обыски по местам жительства должностных лиц и офисах строительных компаний.

В СБУ уточнили, что следствие ведется по статьям о планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, а также о финансировании действий, совершенных с целью свержения власти и изменения границ государственных границ (ст. 437 и ст.110-2).

СБУ не раскрывает имя народного депутата из ОПЗЖ, кому принадлежат вышеуказанные строительные компании, однако по данным "Украинской правды", речь идет о Вадиме Столаре.

Правоохранительные органы провели обыск в доме внефракционного нардепа Вадима Столара, в марте 2022 года вышедшего из фракции ОПЗЖ, сообщил нардеп Алексей Гончаренко. По данным парламентария, следствие производится в связи с подозрением в "финансировании терроризма".

Ранее в среду об обысках у Столара сообщал народный депутат Алексей Гончаренко. Также в этот день следственные действия по другим производствам проводились в отношении бизнесмена Игоря Коломойского и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова.

По словам главы Службы безопасности Василия Малюка, силовики и правоохранители выполняют задачу, поставленную президентом Украины Владимиром Зеленским и речь идет об отработке лиц, "которые своими действиями вредят безопасности государства".

Тем временем в конце января Медведчук пришел в студию российского пропагандистского канала и рассказал, как проходил его обмен.