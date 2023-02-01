Шукали зв'язки з Медведчуком: СБУ підтвердила обшуки в будівельних компаніях Столара

Обшуки стосувалися будівельних компаній, які належать нардепу з ОПЗЖ. За версією слідства, через ці фірми відмивалися гроші на користь Медведчука та Козака.

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Служба безпеки України провела обшуки в представників будівельних компаній Києва, які підконтрольні одному з народних депутатів Верховної Ради від забороненої партії ОПЗЖ. Слідство вважає, що ці компанії були задіяні у схемах відмивання грошей на користь колишніх нардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака. Про це у середу, 1 лютого, повідомляє пресслужба відомства.

За даними слідства, подібні схеми працювали на користь інших громадян РФ та Білорусі, проти яких було застосовано санкції Ради національної безпеки й оборони, країн Євросоюзу та США. Наразі СБУ намагається ліквідувати всі схеми та канали відмивання активів.

Зокрема, за словами представників відомства, йдеться про викуп корпоративних прав забудовників різними офшорними компаніями та російськими банками, та про перенаправлення коштів від продажу нерухомості на фінансування діяльності, яка завдає шкоди держбезпеці. Щоб отримати додаткові докази злочинів, силовики провели обшуки на місцях проживання посадових осіб та офісах будівельних компаній.

В СБУ уточнили, що слідство ведеться за статтями про планування, підготовку, розв'язання і ведення агресивної війни, а також про фінансування дій, вчинених із метою повалення влади та зміни меж державних кордонів (ст. 437 та ст.110-2).

СБУ не розкриває ім'я народного депутата з ОПЗЖ, кому належать вищезгадані будівельні компанії, проте, за даними "Української правди", йдеться про Вадима Столара.

Правоохоронні органи провели обшук у будинку позафракційного нардепа Вадима Столара, який у березні 2022 року вийшов із фракції ОПЗЖ, повідомив нардеп Олексій Гончаренко. За даними парламентаря, слідство провадиться у зв'язку з підозрою у "фінансуванні тероризму".

Раніше у середу про обшуки у Столара повідомляв народний депутат Олексій Гончаренко. Також у цей день слідчі дії стосовно інших проваджень щодо бізнесмена Ігоря Коломойського та колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

За словами голови Служби безпеки Василя Малюка, силовики та правоохоронці виконують завдання, поставлене президентом України Володимиром Зеленським, і йдеться про відпрацювання осіб, "які своїми діями шкодять безпеці держави".

Тим часом наприкінці січня Медведчук прийшов у студію російського пропагандистського каналу та розповів, як проходив його обмін.