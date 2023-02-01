Масштабные обыски в Украине: Генпрокурор отчитался о результатах действий силовиков
Генпрокурор назвал чиновников, которым сегодня вручили подозрения. Среди них бывшие и действующие сотрудники Минобороны, замглавы правления "Укртратнафты", а также служащий Одесской ОВА.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин рассказал, что 1 февраля было сообщено о подозрении четырем должностным лицам. Это произошло в следствие обысков, проведенных сегодня. Об этом глава Генпрокуратуры написал у себя в Facebook.
"Коррупция во время войны – это мародерство! Будем напоминать об этом всякий раз! Никакие должности не позволят избежать ответственности", — написал Костин.
В сообщении говорится, что:
- Бывшему замминистра обороны сообщено о подозрении по факту препятствования законной деятельности ВСУ и закупкам по завышенным ценам.
- Бывшему и.о. директора департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов МО Украины сообщено о подозрении по факту растраты средств – он организовывал закупку некачественных бронежилетов.
- Действующему работнику Минобороны сообщено о подозрении в завладении средствами в особо крупных размерах.
- Экс-министру энергетики сообщено о подозрении в служебной халатности — он заключал убыточные для государства сделки.
- И.о. первому заместителю главы правления ПАО "Укртатнафта" сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов и сговоре с главным бухгалтером. Чиновник Одесской
Кроме того, Костин сообщил, что чиновник Одесской ОВА разоблачен на взятке 40 000 долларов США по махинации с землей.
"Мой сигнал всем чиновникам на всех уровнях, где бы они ни были: возвращения к былым временам не будет. Украина идет по европейскому пути и не свернет с него", — отметил Генпрокурор.
Ранее Фокус писал, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что обыски и вручения подозрений 1 февраля прошли в рамках ранее анонсированных им "весенних посадок".
По словам представителя президентской фракции, 1 февраля:
- провели обыски в налоговой, у экс-главы МВД Арсена Авакова и нардепа Вадима Столара;
- провели обыски у бизнесмена Игоря Коломойского по делу об "Укрнафте";
- вручили сообщения о подозрении высокопоставленным чиновникам Минобороны;
- проводится целая серия следственных действий, подробности которых не разглашаются;
- будет уволено все руководство таможенной службы.
Силовики, помимо прочего, задержали высокопоставленного экс-чиновника из Минобороны Богдана Хмельницкого.
Также напомним, что экс-глава МВД Аваков рассказал, как у него проводили обыски. По мнению бывшего чиновника, проводить следственные действия спустя 6 лет после закупки вертолетов Airbus нецелесообразно.
Также СБУ подтвердила обыски в строительных компаниях Столара. Обыски касались строительных компаний, принадлежащих нардепу из ОПЗЖ. По версии следствия, через эти фирмы отмывались деньги в интересах Медведчука и Козака.