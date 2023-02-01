Масштабные обыски в Украине: Генпрокурор отчитался о результатах действий силовиков

Генпрокурор назвал чиновников, которым сегодня вручили подозрения. Среди них бывшие и действующие сотрудники Минобороны, замглавы правления "Укртратнафты", а также служащий Одесской ОВА.

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Генеральный прокурор Украины Андрей Костин рассказал, что 1 февраля было сообщено о подозрении четырем должностным лицам. Это произошло в следствие обысков, проведенных сегодня. Об этом глава Генпрокуратуры написал у себя в Facebook.

"Коррупция во время войны – это мародерство! Будем напоминать об этом всякий раз! Никакие должности не позволят избежать ответственности", — написал Костин.

В сообщении говорится, что:

Бывшему замминистра обороны сообщено о подозрении по факту препятствования законной деятельности ВСУ и закупкам по завышенным ценам.

Бывшему и.о. директора департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов МО Украины сообщено о подозрении по факту растраты средств – он организовывал закупку некачественных бронежилетов.

Действующему работнику Минобороны сообщено о подозрении в завладении средствами в особо крупных размерах.

Экс-министру энергетики сообщено о подозрении в служебной халатности — он заключал убыточные для государства сделки.

И.о. первому заместителю главы правления ПАО "Укртатнафта" сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов и сговоре с главным бухгалтером. Чиновник Одесской

Кроме того, Костин сообщил, что чиновник Одесской ОВА разоблачен на взятке 40 000 долларов США по махинации с землей.

"Мой сигнал всем чиновникам на всех уровнях, где бы они ни были: возвращения к былым временам не будет. Украина идет по европейскому пути и не свернет с него", — отметил Генпрокурор.

Ранее Фокус писал, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что обыски и вручения подозрений 1 февраля прошли в рамках ранее анонсированных им "весенних посадок".

По словам представителя президентской фракции, 1 февраля:

провели обыски в налоговой, у экс-главы МВД Арсена Авакова и нардепа Вадима Столара;

провели обыски у бизнесмена Игоря Коломойского по делу об "Укрнафте";

вручили сообщения о подозрении высокопоставленным чиновникам Минобороны;

проводится целая серия следственных действий, подробности которых не разглашаются;

будет уволено все руководство таможенной службы.

Силовики, помимо прочего, задержали высокопоставленного экс-чиновника из Минобороны Богдана Хмельницкого.

Также напомним, что экс-глава МВД Аваков рассказал, как у него проводили обыски. По мнению бывшего чиновника, проводить следственные действия спустя 6 лет после закупки вертолетов Airbus нецелесообразно.

Также СБУ подтвердила обыски в строительных компаниях Столара. Обыски касались строительных компаний, принадлежащих нардепу из ОПЗЖ. По версии следствия, через эти фирмы отмывались деньги в интересах Медведчука и Козака.