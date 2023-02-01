"Немного туповато": экс-министр МВД Аваков рассказал, как у него проводили обыски

По мнению Арсена Аваков, проводить следственные действия спустя 6 лет после закупки вертолетов Airbus нецелесообразно. Бывший глава министерства добавил, что следователи вели себя корректно и не нашли ничего соответствующего их интересам.

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Бывший министр внутренних дел Арсений Аваков рассказал о том, что у него дома проводились обыски, связанные с закупкой МВД французских вертолетов Super Puma (Airbus Helicopters H225). Об этом в среду, 1 февраля, Аваков написал в своем телеграм-канале.

По словам бывшего министра, следователи вели себя корректно. При этом он выразил мнение, что обыски были нецелесообразны.

"Следственные органы действительно провели у меня обыск — в рамках отработки одной из рабочих версий причин трагедии в Броварах. Целесообразность проведения такого следственного действия выглядит немного туповато, спустя шесть лет после заключения контракта. Естественно, ничего соответствующего интересам следствия обнаружено не было", — написал он.

Как сообщил Аваков, украино-французский контракт на поставку МВД Украине вертолетов Airbus был заключен в рамках межправительственного соглашения в 2018 году. Он был ратифицирован Верховной Радой Украины и прошел аудит правительства и государственного казначейства Франции.

"Эти вертолеты спасли и еще спасут тысячи жизней. Я горд, что участвовал в этом проекте", — резюмировал Аваков.

Обыски у бывшего главы МВД Арсена Авакова

Напомним, 1 февраля сотрудники Службы безопаности Украины и Госбюро расследований провели обыски у экс-главы МВД Арсена Авакова.

По сообщению бывшего министра, силовики изучали контракты о поставках вертолетов Airbus, которые отправлялись Украине Францией с 2018 года. Источники "Бабеля" в общении с журналистами заявили, что обыски проводились не только у Авакова, но и других чиновников, участвовавших в закупке техники.

Авиакатастрофа в Броварах

Утром 18 января произошла авиакатастрофа в Броварах, в результате которой вертолет упал в жилой застройке между многоквартирным домом и детсадом. На борту вертолета находилось руководство МВД, все они погибли, включая главу ведомства Дениса Монастырского, его заместителя Евгения Енина и госсекретаря министерства Юрия Лубковича.

В тот же день советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что авиакатастрофа в Броварах могла произойти по вине пилота, из-за диверсии или неисправности самого вертолета Airbus.

В результате авиакатастрофы в Броварах, по официальным данным, погибли 14 человек, в том числе 1 ребенок.

Обыски в Украине 1 февраля

Напомним, 1 февраля силовики и правоохранители провели ряд обысков у топ-чиновников и бизнесменов. В частности, СБУ и БЭБ нагрянули домой к бизнесмену Игорю Коломойскому. Следственные действия проводили по делу о денежных махинациях в компаниях "Укрнафта" и "Укртатнафта".

Также сообщалось о том, что СБУ проводило обыски у нардепа Вадма Столара. Политика подозревают в финансировании терроризма.

Также напомним, сотрудники СБУ разоблачили бывшего начальника Департамента государственных закупок и материальных ресурсов Минобороны Украины Богдана Хмельницкого в растрате 100 млн грн государственных средств.

1 февраля также сообщалось о том, что сотрудники Государственного бюро расследований объявили о подозрении бывшему министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику. По данным "Украинской правды", его в причинении ущерба государству в размере 1,5 млрд гривен.

Одновременно с тем руководитель фракции "Слуга народа" Давил Арахамия сообщил, что Весь руководящий состав Государственной таможенной службы Украины будет уволен 1 февраля.