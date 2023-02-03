"Минус два, а может и больше": Арахамия анонсировал новые чистки в Верховной Раде

По данным нардепа Алексея Гончаренко, речь идет о Вадиме Столаре и Игоре Абрамовиче. Арахамия же назвал среди кандидатов "на вылет" Олега Волошина, Наталью Королевскую и Юрия Солода.

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Народный депутат, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в ходе следующей пленарной недели Верховной Рады планируют лишить мандатов, как минимум, двух народных депутатов. Об этом Арахамия написал в своем телеграм-канале.

"Продолжаем работать над очищением парламента от представителей запрещенных партий. В ближайшую пленарную неделю ожидаем по меньшей мере -2 мандата. А может, и больше. Детали — впоследствии", — написал нардеп.

Арахамия отметил, что все будет проходить в рамках Конституции и законов Украины. Решения о сложении мандатов не выйдет обжаловать в украинских и международных судах.

"К сожалению, это не так быстро, как нам всем хотелось бы. Но надежно", — добавил глава фракции "Слуга народа".

Позже нардеп добавил, что депутаты три депутата от ОПЗЖ будут лишены мандата. Речь идет об Олеге Волошине, который решил сложить полномочия, а также Наталье Королевской и ее муже Юрие Солоде — они планируют поступить аналогично.

"На сегодняшний день их заявления в Аппарате ВР еще не зарегистрированы. Но, по нашей информации, документы от них уже направляются на Грушевского", — написал Арахамия в своем телеграм-канале.

Вместе с тем нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко сообщил, что на следующей неделе планируют лишить мандатов Вадима Столара и Игоря Абрамовича от запрещенной в Украине ОПЗЖ. Стоит отметить, что Гончаренко уже не первый раз сообщил о сложении мандата Столара. Ранее он писал об этом в своем телеграм-канале 25 января.

Напомним, 1 февраля сотрудники Службы безопасности Украины проводили обыски у нардепа от запрещенной ОПЗЖ Вадима Столара. По версии следствия, его строительные компании в Киеве были задействованы в схемах отмывания денег в интересах бывших нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

В тот же день глава СБУ Василий Малюк комментируя массовые обыски у топ-чиновников, политиков и бизнесменов, заявил, что силовики и правоохранители выполняют задачу, поставленную президентом Украины Владимиром Зеленским и речь идет об отработке лиц, "которые своими действиями вредят безопасности государства".