Зеленський попередив Путіна, що Україна почне бити балістикою по РФ, — Telegraph

Президент Російської Федерації Володимир Путін відкинув пропозицію президента України Володимира Зеленського про завершення війни та зігнорував попередження про українську балістику, ідеться у матеріалі The Telegraph. Очільник Кремля мав можливість вийти з війни, але відмовився від цього шансу, хоч почув оголошення про початок ударів України.

Україна інформувала Російську Федерацію про готовність ударів балістичними ракетами, якщо Кремль не погодиться за завершення війни на поточній лінії фронту, написало The Telegraph з посиланням на інтерв'ю Зеленського на Sky News. Незабаром ЗСУ отримають балістику, тому РФ має шанс вийти з війни до посилення ударів, ідеться у матеріалі.

Медіа зібрало дані про мирні переговори та нову зброю ЗСУ, й написало у заголовку, що "Україна незабаром може завдати удару по Росії балістичною ракетою". Також навели ще одну тезу Зеленського, який сказав, що українці не будуть мовчки помирати.

Балістика України — The Telegraph про попередження Зеленського Фото: Скриншот

"Ми виробили багато різних дронів і ракет, у нас досі немає балістики, але ми вже в процесі, ми дуже близькі. Це наша відповідь, і ми не будемо просто мовчки помирати. Ми будемо відповідати, і ми будемо ставати сильнішими й сильнішими з кожним днем, день за днем", — сказав український президент у розмові з медіа.

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У матеріалі наголошується, що РФ втратила свій шанс вийти з війни, а Україна тим часом сформувала коаліцію трьох найсильніших країн Європи, Британії, Франції та Німеччини, задля подальших перемовин. The Telegraph навело коментар глави МЗС України Андрія Сибіги, який наголосив в X, що "невдачі РФ стануть більш принизливими".

Балістика України — Сибіга про підсумки переговорів з РФ Фото: Скриншот

Інших деталей щодо ударів балістики України по РФ медіа не навело.

Балістика України — деталі

Зазначимо, Фокус писав про балістику України та про готовність ракет для ударів по РФ. Зокрема, 5 червня очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив у коментарі медіа, що Україна вже має балістику на 800-900 км і вже використала її для атак на об'єкти у РФ. Чмут не надав деталей, лише посилався на заяви українського керівництва.

Крім того, головний інженер та співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що незабаром Україна матиме 10-20 балістичних ракет, які почне випробовувати ударами по Москві. При цьому ішлося як про ракети FP-7 з дальністю на 300 км, які вже проходять випробування, так і про ракети FP-9, які очікують двигунів з Данії й до кінця червня також можуть бути перші пуски.

Тим часом 5 червня стало відомо про лист Зеленського Путіну, у якому була пропозиція завершення війни по лінії фронту і згадувався старший вік російського президента. Водночас Кремль та нардеп Олексій Гончаренко розповіли про таємний візит російського олігарха Романа Абрамовича до Києва, який повіз у Москву меседжі від української влади.

Нагадуємо, на початку червня ЗСУ кілька днів поспіль били по портах та нафтовій інфраструктурі Санкт-Петербургу саме тоді, коли там відбувався міжнародний економічний форум ПМЕФ-2026.