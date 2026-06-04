"Зробимо 10–20 ракет": виробник "Фламінго" анонсував тестові польоти балістики на Москву

Тестові польоти українських балістичних ракет в напрямку Москви можуть розпочатися вже цього літа або на початку осені. Це станеться після успішних випробувань двигуна та першого тестового запуску.

Про це заявив співзасновник Fire Point Денис Штілерман в інтерв’ю журналістці Олесі Бацман.

Він розповів, що компанія планувала виробляти та заливати великі двигуни на заводі в Данії, однак цього не сталося після публікації інформації про проєкт. Водночас підприємство для цих робіт будують і в Україні.

За словами Штілермана, для ракети, яка здатна долетіти до Москви, вже готові корпуси, системи управління та інші компоненти. Поки що залишалося випробувати двигун.

“Двигун ми випробуємо цього місяця і розраховую найближчим часом почати вже тестові польоти”, — сказав він.

Штілерман додав, що після першого успішного запуску наступні тестові польоти можуть виконуватися вже на Москву.

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“Я розраховую, що це літо, максимум початок осені, ми почнемо тестові польоти на Москву”, — повідомив співзасновник Fire Point.

Він також зазначив, що компанія одразу готує серійне виробництво і не обмежується кількома прототипами. За його словами, планується виготовити від 10 до 20 тестових ракет для запусків, а після кодифікації та закупівель їх виробництво може зрости до десятків одиниць.

Коментуючи можливі цілі для ударів, Штілерман сказав, що цим займаються військові. Водночас він припустив, що Україна може завдавати ударів по “ключових знакових цілях” у Москві як один із варіантів стримування російських атак на цивільну інфраструктуру.

Нещодавно співзасновник Fire Point Денис Штілерман розповів про проєкт "Фрея" — спільну українсько-європейську систему протиракетної оборони для перехоплення російських балістичних ракет. За його словами, основним засобом ураження стане ракета FP-7.x, здатна розвивати швидкість до 2000 м/с і знищувати цілі за допомогою інфрачервоної системи наведення. Розробник зазначав, що до проєкту залучені європейські виробники радарів та систем управління, а терміни запуску комплексу залежатимуть від швидкості інтеграції з партнерами.

Також Денис Штілерман раніше заявляв, що бізнесмен Тимур Міндіч протягом понад року намагався придбати 50% компанії. За його словами, початкова пропозиція становила близько 100 мільйонів доларів, а згодом зросла майже до 1 мільярда доларів. Штілерман стверджує, що переговори завершилися після пропозиції залучити іншу особу як формального акціонера. Також він підтвердив, що обговорював можливу угоду з Міндічем у квартирі бізнесмена на вулиці Грушевського в Києві.