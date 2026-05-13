"Пропозиція була достатньо велика": співвласник Fire Point розповів, що Міндіч хотів купити 50% компанії

Бізнесмен Тимур Міндіч намагався викупити акцій 50% компанії Fire Point, постійно пропонуючи вищу ціну. Він також пропонував "людину, яка буде його фронтувати в якості акціонера".

Переговори щодо купівлі тривали понад рік, і Міндіч спершу пропонував близько 100 мільйонів доларів. Про це 13 травня розповів співвласник та головний конструктор Fire Point Денис Штілерман під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод під час воєнного стану.

"Міндіч запропонував десь сто мільйонів доларів за половину акцій компанії, але ми вже зрозуміли, що це не відповідає нашій капіталізації", — зазначив Штілерман.

В ході переговорів, які тривали до серпня 2025 року, Міндіч регулярно підвищував ціну питання. Остання пропонована сума складала близько мільярда доларів США.

Зрештою переговори завершилися, коли Міндіч заговорив про людину, яка би його "фронтувала".

"(Міндіч — ред.) запропонував мені людину, яка буде фронтувати його в якості акціонера… Мене не влаштувала ця людина. І я сказав, що давайте ми розстанемося і більше про продаж частки ми не розмовляємо", — розповів співвласник Fire Point.

Водночас Штілерман відмовився публічно називати ім'я людини, яку пропонував бізнесмен. Проте додав, що розкриє ім'я під час закритого засідання ТСК.

Співвласник Fire Point також пригадав, що Міндіч постійно намагався продемонструвати свою впливовість. За його словами, їх познайомив у 2024 році топменеджер компанії Ігор Хмельов.

Штілерман підтвердив, що був у квартирі Міндіча на вулиці Грушевського. Там вони обговорювали умови купівлі-продажу компанії. Саме у цій квартирі Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) встановило прослуховування.

Нагадаємо, наприкінці квітня Fire Point звернулася до НАБУ через "плівки Міндіча", в яких згадується підприємство. У компанії заявляли, що хочуть перевірити автентичність "плівок" через можливе спотворення інформації.

Раніше Фокус з'ясовував, чим загрожує ідея часткової націоналізації Fire Point оборонній сфері країни.