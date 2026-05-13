"Предложение было достаточно большое": совладелец Fire Point рассказал, что Миндич хотел купить 50% компании

Бизнесмен Тимур Миндич пытался выкупить акций 50% компании Fire Point, постоянно предлагая более высокую цену. Он также предлагал "человека, который будет его фронтировать в качестве акционера".

Переговоры о покупке продолжались более года, и Миндич сначала предлагал около 100 миллионов долларов. Об этом 13 мая рассказал совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод во время военного положения.

"Миндич предложил где-то сто миллионов долларов за половину акций компании, но мы уже поняли, что это не соответствует нашей капитализации", — отметил Штилерман.

В ходе переговоров, которые продолжались до августа 2025 года, Миндич регулярно повышал цену вопроса. Последняя предлагаемая сумма составляла около миллиарда долларов США.

В конце концов переговоры завершились, когда Миндич заговорил о человеке, который бы его "фронтировал".

"(Миндич — ред.) предложил мне человека, который будет фронтировать его в качестве акционера... Меня не устроил этот человек. И я сказал, что давайте мы расстанемся и больше о продаже доли мы не разговариваем", — рассказал совладелец Fire Point.

В то же время Штилерман отказался публично называть имя человека, которого предлагал бизнесмен. Однако добавил, что раскроет имя во время закрытого заседания ВСК.

Совладелец Fire Point также вспомнил, что Миндич постоянно пытался продемонстрировать свою влиятельность. По его словам, их познакомил в 2024 году топ-менеджер компании Игорь Хмелев.

Штилерман подтвердил, что был в квартире Миндича на улице Грушевского. Там они обсуждали условия купли-продажи компании. Именно в этой квартире Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) установило прослушку.

Напомним, в конце апреля Fire Point обратилась в НАБУ из-за "пленок Миндича", в которых упоминается предприятие. В компании заявляли, что хотят проверить подлинность "пленок" из-за возможного искажения информации.

Ранее Фокус выяснял, чем грозит идея частичной национализации Fire Point оборонной сфере страны.