"Сделаем 10-20 ракет": производитель "Фламинго" анонсировал тестовые полеты баллистики на Москву

Тестовые полеты украинских баллистических ракет в направлении Москвы могут начаться уже этим летом или в начале осени. Это произойдет после успешных испытаний двигателя и первого тестового запуска.

Об этом заявил соучредитель Fire Point Денис Штилерман в интервью журналистке Алесе Бацман.

Он рассказал, что компания планировала производить и заливать большие двигатели на заводе в Дании, однако этого не произошло после публикации информации о проекте. В то же время предприятие для этих работ строят и в Украине.

По словам Штилермана, для ракеты, которая способна долететь до Москвы, уже готовы корпуса, системы управления и другие компоненты. Пока что оставалось испытать двигатель.

"Двигатель мы испытаем в этом месяце и рассчитываю в ближайшее время начать уже тестовые полеты", — сказал он.

Штилерман добавил, что после первого успешного запуска следующие тестовые полеты могут выполняться уже на Москву.

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"Я рассчитываю, что это лето, максимум начало осени, мы начнем тестовые полеты на Москву", — сообщил соучредитель Fire Point.

Он также отметил, что компания сразу готовит серийное производство и не ограничивается несколькими прототипами. По его словам, планируется изготовить от 10 до 20 тестовых ракет для запусков, а после кодификации и закупок их производство может вырасти до десятков единиц.

Комментируя возможные цели для ударов, Штилерман сказал, что этим занимаются военные. В то же время он предположил, что Украина может наносить удары по "ключевым знаковым целям" в Москве как один из вариантов сдерживания российских атак на гражданскую инфраструктуру.

Недавно соучредитель Fire Point Денис Штилерман рассказал о проекте "Фрея" — совместной украинско-европейской системе противоракетной обороны для перехвата российских баллистических ракет. По его словам, основным средством поражения станет ракета FP-7.x, способная развивать скорость до 2000 м/с и уничтожать цели с помощью инфракрасной системы наведения. Разработчик отмечал, что к проекту привлечены европейские производители радаров и систем управления, а сроки запуска комплекса будут зависеть от скорости интеграции с партнерами.

Также Денис Штилерман ранее заявлял, что бизнесмен Тимур Миндич в течение более года пытался приобрести 50% компании. По его словам, первоначальное предложение составляло около 100 миллионов долларов, а впоследствии выросло почти до 1 миллиарда долларов. Штилерман утверждает, что переговоры завершились после предложения привлечь другое лицо в качестве формального акционера. Также он подтвердил, что обсуждал возможную сделку с Миндичем в квартире бизнесмена на улице Грушевского в Киеве.