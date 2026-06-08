Лавров поскаржився на лист Зеленського Путіну: у Кремлі розлютилися через один вчинок

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що відкритий лист президента України Володимира Зеленського до Володимира Путіна свідчить про небажання Києва вести переговори з Росією.

Про це він повідомив під час пресконференції після переговорів із міністром закордонних справ Бангладеша.

За словами глави російського МЗС, у Кремлі сприйняли звернення Зеленського як сигнал про відсутність зацікавленості України в переговорному процесі.

“Президент оцінив цей лист скоріше як вказівку на те, що переговори Україні не потрібні”, — сказав Лавров.

Він також послався на висловлювання Путіна щодо можливості поновлення переговорів з Україною.

Лавров розкритикував публічний формат звернення українського президента.

“Лист Зеленського був адресований президенту Путіну, але чомусь був розісланий по всьому світу. Так, напевно, ввічливі люди не роблять”, — заявив глава МЗС РФ.

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Раніше Володимир Зеленський пояснював, що обрав відкритий формат звернення через відсутність впевненості, що закрите повідомлення буде передане російському керівництву. Саме тому лист було оприлюднено публічно.

Нагадаємо, 5 червня російський президент Володимир Путін відреагував на відкритий лист Володимира Зеленського, заявивши, що не бачить сенсу в особистій зустрічі без попередніх домовленостей щодо завершення війни. Також він розкритикував публічний формат звернення українського президента та стверджував, що Київ нібито зацікавлений у переговорах на рівні лідерів для зупинки наступу російських військ.

4 червня президент України Володимир Зеленський оприлюднив відкритий лист до Володимира Путіна. У ньому він заявив, що війна дедалі менше влаштовує російське суспільство, згадав втрати російської армії, заколот Євгена Пригожина та посилення залежності Росії від Китаю. Також Зеленський запропонував завершити війну шляхом особистих переговорів і вкотре закликав Путіна до зустрічі.