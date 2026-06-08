Лавров пожаловался на письмо Зеленского Путину: в Кремле разозлились из-за одного поступка

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского к Владимиру Путину свидетельствует о нежелании Киева вести переговоры с Россией.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Бангладеша.

По словам главы российского МИД, в Кремле восприняли обращение Зеленского как сигнал об отсутствии заинтересованности Украины в переговорном процессе.

"Президент оценил это письмо скорее как указание на то, что переговоры Украине не нужны", — сказал Лавров.

Он также сослался на высказывания Путина относительно возможности возобновления переговоров с Украиной.

Лавров раскритиковал публичный формат обращения украинского президента.

"Письмо Зеленского было адресовано президенту Путину, но почему-то было разослано по всему миру. Так, наверное, вежливые люди не делают", — заявил глава МИД РФ.

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Ранее Владимир Зеленский объяснял, что выбрал открытый формат обращения из-за отсутствия уверенности, что закрытое сообщение будет передано российскому руководству. Именно поэтому письмо было обнародовано публично.

Напомним, 5 июня российский президент Владимир Путин отреагировал на открытое письмо Владимира Зеленского, заявив, что не видит смысла в личной встрече без предварительных договоренностей по завершению войны. Также он раскритиковал публичный формат обращения украинского президента и утверждал, что Киев якобы заинтересован в переговорах на уровне лидеров для остановки наступления российских войск.

4 июня президент Украины Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо к Владимиру Путину. В нем он заявил, что война все меньше устраивает российское общество, вспомнил потери российской армии, мятеж Евгения Пригожина и усиление зависимости России от Китая. Также Зеленский предложил завершить войну путем личных переговоров и в очередной раз призвал Путина к встрече.