"Пока не вижу смысла": Путин публично ответил на письмо Владимира Зеленского

Российский президент Владимир Путин заявил, что сегодня утром бегло просмотрел письмо президента Украины Владимира Зеленского. Но на данный момент он не видит смысла в личной встрече. Потому что сначала якобы надо принять решение по урегулированию войны.

Об этом глава Кремля сказал во время форума в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Путин о письме Зеленского о письме Зеленского

Также Путин пожаловался на хамасскую формулировку документа.

Путин, комментируя упоминание Зеленского о его возрасте, отметил, что некоторые мировые лидеры "старше".

"Во-первых, как отметил автор письма, речь шла о моем возрасте. Что здесь можно сказать. Конечно, о возрасте должны думать все. Но мне кажется, что в моем возрасте свои обязанности выполняют и многие другие политические деятели, а некоторые из них даже старше меня. Главное, это не возраст, а дееспособность и работоспособность", — сказал Путин.

Кроме того, диктатор РФ в ответ на слова о времени пребывания у власти "рекомендовал" Зеленскому не бояться идти на выборы.

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"Теперь внимание обратили на продолжительность пребывания у власти на выборных должностях. Это, конечно, важный вопрос, но на выборы надо идти. Надо не бояться идти на выборы и всегда действовать в рамках основного закона", — сказал глава Кремля.

Также он Путин вспомнил о споре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме. И назвал эту провокацию "воспитанием".

"Все видели, как Трамп "воспитывал" Зеленского. Есть еще над чем работать, надо продолжать", — сказал Путин.

"Не вижу смысла нам встречаться. Цель украинской стороны — остановить наше наступление, а нам нужны договоренности. До встречи с Зеленским нужно найти решение по урегулированию конфликта", — финализировал он.

Что еще сказал Путин

Киев решил, что можно перейти к публичной дискуссии, и это совсем неправильно;

Путин сообщил, что Зеленский недавно через одного российского бизнесмена попросил его о встрече;

Диктатор сказал, что никогда не отказывался от встречи с Зеленским, но против того, чтобы "переливать из пустого в порожнее";

Путин считает, что Киев хочет встречи лидеров лишь для того, чтобы остановить продвижение ВС РФ;

Президент РФ считает хамское письмо Зеленского созданием условий, чтобы встреча лидеров была невозможной;

Путин в ответ на письмо Зеленского обратился к российским оккупантам: "Работайте, братья";

Письмо Владимира Зеленского к Путину

Напомним, что 4 июня президент Украины написал Путину длинное письмо, в котором отметил, что россиян перестала устраивать война с Украиной, напомнил о потерях ВС РФ, бунт Пригожина, зависимость от Китая и предложил закончить войну в формате "один на один", в очередной раз предложив встречу.

Владимир Зеленский написал письмо Путину

Ранее Зеленский уже предлагал Путину прямые переговоры.

Также Зеленский дал интервью Face the Nation, в котором прямо заявил, что до зимы 2026 года есть возможность начать мирные переговоры с Россией.