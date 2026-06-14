Трамп не планує окремо зустрічатися із Зеленським на полях саміту G7, — The Guardian

15–17 червня в Евіані, що в регіоні Овернь-Рона-Альпи на березі Женевського озера (Франція), відбудеться саміт "Великої сімки", на якому буде присутній і президент США Дональд Трамп.

Він візьме участь у робочій сесії G7, в якій також братиме участь президент України Володимир Зеленський, але окремої зустрічі з ним не планує, повідомляє The Guardian з посиланням на високопоставленого представника Білого дому.

Американський лідер має намір провести двосторонні зустрічі на полях саміту з президентом Франції Еммануелем Макроном, а також з лідерами Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів, Єгипту та Індії. Очікується, що до Франції прилетять і представники Китаю.

Крім того, джерело в будівлі зазначило, що російські військові успіхи "більш-менш припинилися"

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася якомога швидше", — цитують журналісти неназваного інсайдера.

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Головною темою саміту стануть глобальна безпека, економічна ситуація та підтримка України. Українські питання планують обговорити під час першої робочої сесії. Як пише "Суспільне" з посиланням на джерела в німецькому уряді, саміт стане майданчиком для обговорення потенційних мирних переговорів щодо війни з РФ. Наразі найреалістичніший формат — Україна, Росія, США та Європа.

Крім того, лідери країн обговорять ситуацію з війною в Ірані, зокрема блокаду Ормузької протоки та переговори з Тегераном.

У планах також — урочиста вечеря в Єлисейському палаці з нагоди 250-річчя США, де Еммануель Макрон прийматиме Дональда Трампа.

Нагадаємо, у березні цього року під час саміту міністрів закордонних справ G7 у Франції держсекретар США Марко Рубіо вступив у відкриту дискусію з учасниками щодо стратегій у Україні та Ірані й висловив своє невдоволення їхньою позицією.

Зокрема, він дорікнув союзникам Америки за те, що вони не проявили належної активності у питанні надання допомоги США під час війни в Ірані.

Також повідомлялося, що 8 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спеціальними посланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.