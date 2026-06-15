"Мы еще скажем": Зеленский в Лавре рассказал о Patriot и ответе Путину (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Киево-Печерскую лавру после удара России 15 июня и заверил, что россияне получат ответ от украинцев. Глава государства осмотрел поврежденные помещения и сообщил о запасе ракет Patriot, которые развернули незадолго до российского обстрела.

Во время визита в Киево-Печерскую лавру журналисты получили возможность задать вопросы Зеленскому, как показал канал "Новости Live". Прозвучал вопрос о том, что бы Зеленский сказал президенту РФ Владимиру Путину после сегодняшнего удара. Глава государства заверил, что россияне получат ответ от украинцев.

"Мы всё расскажем", — лаконично ответил Зеленский.

После осмотра помещений Лавры президент пообщался с представителями СМИ на улице, на площади перед Лаврой. Среди прочего президент заявил, что Украина накануне российского удара успела развернуть ракеты для Patriot, полученные от партнеров. Кроме того, глава государства сказал, что силы ПВО отреагировали правильно и защитили важные культурные объекты в центре Киева. На ремонт поврежденных объектов государство выделит средства из резервного фонда, создание которого на днях поддержали народные депутаты: премьер-министр Юлия Свириденко как раз занимается этим вопросом, прозвучало на видео. На сегодняшний день поврежденные участки законсервируют, а затем начнут восстановление, сказал президент.

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"Украина недавно получила и развернула комплект ракет для Patriot. Было [Россия запустила] более 60 ракет, большое количество дронов. Работали всю ночь", — привели СМИ слова Зеленского.

Обстрел Украины — подробности удара РФ 15 июня

Отметим, что в ночь на 15 июня ВС РФ провели массированный обстрел Украины, запустив около 70 ракет различных типов и около 600 дронов. Под удар попали Киев, Харьков, Днепр, Запорожье. В результате российской атаки загорелся Успенский собор: появились кадры горящей церкви и сотрудников ГСЧС, пытающихся справиться с огнем. Кроме того, произошли возгорания на территории Киево-Печерской лавры, загорелись помещения Национальной киностудии им. Довженко (сгорела коллекция из 100 тыс. костюмов), разрушен крупнейший логистический терминал "Новой почты" и другие объекты. Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, в результате российского обстрела погибли четыре человека, около 30 получили ранения.

В Харькове погибли четверо пожарных, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Спасатели прибыли на место удара ВС РФ, начали тушить пожар и попали под второй удар РФ. Впоследствии стали известны имена погибших — это Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий, Вадим Зинченко.

Первая волна российских ракет достигла Киева около 1 часа ночи 15 июня, как сообщал "Фокус". Летящие "Шахеды" и баллистические ракеты привели к отключению электричества в некоторых районах украинской столицы.

Напоминаем, что 12 июня президент РФ Владимир Путин выступил по случаю "Дня России" и пригрозил Украине новыми усиленными ударами по инфраструктуре.