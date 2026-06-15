"Ми ще скажемо": Зеленський у Лаврі розповів про Patriot та відповідь Путіну (відео)

Президент України Володимир Зеленський відвідав Києво-Печерську лавру після удару Росії 15 червня та запевнив, що росіяни отримають відповідь українців. Глава держави оглянув пошкоджені приміщення та повідомив про запас ракет Patriot, які розгорнули незадовго до російського обстрілу.

Під час візиту у Києво-Печерську лавру журналісти отримали можливість поставити питання Зеленському, показав канал "Новини Live". Пролунало питання про те, що б Зеленський сказав президенту РФ Володимиру Путіну після сьогоднішнього удару. Глава держави запевнив, що росіяни отримають відповідь українців.

"Ми все скажемо", — лаконічно сказав Зеленський.

Після огляду приміщень Лаври президент поспілкувався з медіа назовні, на площі перед лаврою. Серед іншого, президент заявив, що Україна напередодні російського удару встигла розгорнути пакет ракет Patriot, які отримала від партнерів. Крім того, глава держави сказав, що сили ППО відреагували правильно та захистили важливі культурні об'єкти в центрі Києва. Для ремонту пошкоджених об'єктів держава виділить гроші з резервного фонду, створення якого днями підтримали нардепи: прем'єр-міністерка Юлія Свириденко саме займається цим питання, пролунало на відео. На сьогодні пошкоджені ділянки законсервують, а потім почнуть відновлення, сказав президент.

Відео дня

"Україна недавно отримала та розгорнула пакет ракет для Patriot. Було [РФ запустила] 60+ ракет, велика кількість дронів. Працювали всю ніч", — навели медіа слова Зеленського.

Обстріл України — деталі удару РФ 15 червня

Зазначимо, в ніч на 15 червня ЗС РФ провели масований обстріл України, запустивши близько 70 ракет різних типів та близько 600 дронів. Під удар потрапив Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя. Внаслідок російської атаки загорівся Успенський собор: з'явились кадри палаючої церкви та працівники ДСНС, які намагаються впоратись з вогнем. Крім того, були займання на території Києво-Печерської лаври, загорілись приміщення Національної кіностудії ім. Довженка (згоріли колекція зі 100 тис. костюмів), зруйновано найбільший логістичний термінал "Нової пошти" та інші об'єкти. Як заявив міський голова Києва Віталій Кличко, через російський обстріл загинуло четверо людей, близько 30 отримали поранення.

У Харкові загинули четверо пожежників, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Рятувальники прибули на місце удару ЗС РФ, почали гасити пожежу і потрапили під другий удар РФ. Згодом стали відомі імена загиблих — це Дмитро Бойко, Даніїл Тищенко, Сергій Маковецький, Вадим Зінченко.

Перша хвиля російських засобів ураження дісталась до Києва близько 1 год 15 червня, писав Фокус. Летіли "Шахеди", балістика, у деяких районах української столиці зникло світло.

Нагадуємо, 12 червня президент РФ Володимир Путін виступив за нагоди "Дня Росії" та пригрозив Україні новими посиленими ударами по інфраструктурі.