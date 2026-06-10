Не летел самолетом: в МИД рассказали, как Абрамович добрался до Киева (видео)

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал визит в Украину российского олигарха Романа Абрамовича 21 мая 2026 года. Чиновник шутливо заверил, что визит состоялся точно не самолетом. При этом он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский использует каждый момент для приближения мира, и эта встреча стала одним из таких моментов. Какие детали раскрыл Тихий и где находился глава государства в день встречи с представителем Кремля?

Как именно Абрамович добирался на встречу с Зеленским, не имеет значения, сказал спикер МИД во время брифинга 10 июня. По его словам, олигарх, очевидно, не летел, а ехал наземным транспортным средством: возможно, машиной, а возможно, по железной дороге. Также Тихий отметил, что обо всех важных деталях уже рассказал Зеленский, и ему нечего добавить.

Тайный визит Абрамовича — комментарий Тихого см. с 47:37

Представитель МИД ответил на вопрос журналистки медиа NV, которая поинтересовалась, кто организовывал визит, как Абрамович добрался до Киева, ехал ли поездом, и с кем еще, кроме Зеленского, встречался. Из этого массива вопросов Тихий выбрал тезис о транспорте, но точного ответа не было. Относительно особенностей организации он ответил, что это "не имеет значения".

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"Это имеет какое-то значение, как он ехал поездом, машиной или [как-то еще]? Можно точно сказать, что не летел самолетом. Могу просто сказать, что президент Украины использует каждую, даже самую маленькую, возможность приблизить мир. Если есть возможность как-то продвинуть вперед мирные усилия, то президент Украины будет ее использовать", — сказал Тихий.

Тайный визит Абрамовича — детали

Георгий Тихий не привел других деталей относительно визита Абрамовича. Также не ясно, состоялась ли встреча с Зеленским именно в офисе президента в Киеве. Между тем на ресурсах главы государства есть информация, где он находился 21 мая — в день, когда имел общение с Абрамовичем. Президент в одном из обращений сказал, что провел инспекцию в городе Славутич Киевской области и проверил готовность региона к возможным новым атакам РФ. Славутич — это населенный пункт на крайнем севере Киевской области, расположенный в 10 км от границы с Беларусью и рядом с трассой Р-56, которая направляется к КПП "Славутич", закрытого с начала войны.

Тайный визит Абрамовича — где находился Зеленский 21 мая Фото: Google Maps

Мирные переговоры — что известно о визите Абрамовича

Отметим, Фокус писал о мирных переговорах, с которыми был связан Роман Абрамович весной 2026 года. Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин заявил, что неуказанный олигарх поинтересовался, может ли он поехать в Украину для разговора с Зеленским. Глава Кремля не возражал, и разговор состоялся: Путин отметил, что потом произошел "удар по Старобельску" и дальше его эти переговоры не интересуют. Позже народный депутат Украины Александр Гончаренко заявил, что Зеленский встречался с Абрамовичем: не объяснил, откуда получил такую информацию.

Между тем медиа ТСН рассказали о деталях встречи. Выяснилось, что к Абрамовичу обратились из Украины и предложили пообщаться по завершению войны. После этого состоялся разговор с главой украинского государства "в резиденции": Зеленский попросил передать Путину предложение о личной встрече.

Напоминаем, во время ПМЭФ-2026 Зеленский передал Путину письмо с предложением завершения войны: глава Кремля ответил, вспомнив свой возраст и состояние здоровья.