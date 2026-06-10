Тайный визит олигарха Абрамовича в Киев: зачем приезжал и что известно

Миллиардер, который брал на себя роль посредника еще со времен переговоров в Стамбуле, снова появился в украинском информационном пространстве после того, как Владимир Путин "слил" информацию о его тайном визите.

Бывший губернатор Чукотки и бывший владелец ФК "Челси" привез в Киев личное послание от Путина и повез обратно в Москву ответ президента Владимира Зеленского. Но о деталях его визита известно крайне мало, сообщает ТСН. Ua.

Визит Романа Абрамовича в Киев — как стало известно и чего хотел олигарх

Первым о приезде олигарха в Киев рассказал Путин на Петербургском экономическом форуме. Он заявил, что в конце мая ему позвонил "один из представителей российских бизнес-кругов" и сообщил, что его пригласили в Киев. Диктатор не раскрыл личность собеседника, но сказал, что это "порядочный человек", которому доверяет.

"Он поехал в Киев и встречался с этим господином — автором этого письма (речь идет о письме Зеленского к Путину — Ред.). У него там в резиденции", — пояснил Путин.

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По его словам, неизвестный посланник после возвращения передал ему устную просьбу Владимира Зеленского о встрече.

Путин утверждал, что эта встреча состоялась 21 мая и жаловался, что 22 мая ВСУ нанесли удар по Старобельску. Российская пропаганда до сих пор утверждает, что в результате удара погибли студенты, а не российские операторы дронов.

Впоследствии помощник Путина Юрий Ушаков намекнул на личность посланника, сказав, что этот человек "достаточно известен".

А уже после этого нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что бизнесменом, который встретился в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, является российский миллиардер Роман Абрамович.

Потом и Владимир Зеленский в интервью Sky News официально подтвердил, что российский олигарх Роман Абрамович тайно приезжал в Киев с кулуарной миссией от Кремля. И об анонимности просил сам Абрамович.

"Он приехал в Киев. Сказал, что имеет для меня сообщение и хочет передать мои слова Путину. Он просил, чтобы это происходило тихо, без какой-либо публичности. Я ответил, что это его выбор, для нас это не имеет значения", — рассказал Зеленский.

Президент отметил, что не скрывал факта визита Абрамовича. По его словам, бизнесмен пытался выяснить, "на какие шаги Украина готова пойти в рамках возможных мирных переговоров".

В то же время Зеленский подчеркнул, что сразу дал понять: "Украина не согласится на передачу России оккупированной части Донбасса".

"Это было главное сообщение. Я сказал, что мы не уйдем оттуда. Мы не дадим вам победу таким способом", — заявил президент.

Гончаренко считает, что Путин сознательно разрушил этот канал коммуникации, когда объявил о нем на весь мир.

"Очевидно, что этот канал коммуникации разрушен. Потому что он должен был быть в тишине. А Путин сознательно о нем рассказал", — предполагает нардеп.

Зачем Роман Абрамович приезжал в Киев — версии

В Украине начали выдвигать версии, чего олигарх хотел. Так, информированный источник во власти рассказал "РБК-Украина", что россияне отправили Абрамовича в Киев, чтобы он напрямую узнал позицию Украины и передал это в Москву, потому что американцам там не доверяют.

"Они как будто сомневаются, что некоторые партнеры говорят им и нам одно и то же, в частности американцы. Поэтому было заявлено, что они хотят услышать нашу позицию непосредственно", — пояснил источник.

Интересное предположение высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов. В комментарии "Громадському радіо" он предположил, что Абрамович может представлять перед Путиным интересы всего российского олигархата, который крайне недоволен тем, что война в Украине затянулась настолько, что в Кремле уже начали требовать от них деньги.

И именно Абрамович мог донести до российского диктатора определенные аргументы о необходимости переговоров, а не эскалации.

Экс-глава МИД дипломат Павел Климкин в интервью Liga объяснил, что главный факт, что разговор между Зеленским и Абрамовичем действительно состоялся.

"Если Абрамович приезжал в Киев или там встречался на каких-то других площадках — то это, собственно, об обсуждении, как может выглядеть, во-первых, как история дальнейших переговоров. Второе — какие красные линии есть у нас, какие красные линии есть у Путина. Третье — кто может быть медиатором в каких-то отдельных историях между нами, какая может быть последовательность шагов. Ведь мы понимаем, что в какой-то момент мы придем к прекращению огня: оно не будет постоянным, и Путин будет дальше качать историю о соглашении, которое ему нужно", — пояснил Климкин.

Что сам Абрамович говорил о визите в Украину

Официально — ничего. Однако, по информации Financial Times, якобы сказал своему окружению после визита в Киев, что Владимир Зеленский "думает, что может решить все проблемы с помощью магии своей личной харизмы на встрече лидеров".

"Абрамович называет стремление Зеленского "конкурсом капитанов", по аналогии с КВН, в котором украинский президент появлялся до того, как занялся политикой. Путин совсем не заинтересован в этом. И на Трампа это тоже не действует. Но Зеленский полностью зациклен на этом", — сказано в статье.

Почему Кремль выбрал именно Романа Абрамовича

Роман Абрамович выступал посредником в переговорах между Россией и Украиной с первых недель полномасштабной войны. Олигарх участвовал в посредничестве в раунде переговоров в Стамбуле. Абрамович якобы также помог заключить соглашение, которое гарантировало экспорт украинского зерна через Черное море.

Украинский кино- и телепродюсер Александр Роднянский, который долгое время работал в РФ, рассказывал, что именно он предлагал Абрамовичу быть посредником.

По его словам, Абрамович сначала отказывался.

"Он сказал: "Ты меня втягиваешь куда-то, где я не хочу быть. Я же не Боря (Борис Березовский — российский политик и олигарх, который критиковал Путина и которого диктатор объявлял в розыск и который погиб при странных обстоятельствах — Ред.) В конце концов, бизнесмен согласился.

Роман Абрамлвич и Борис Березовский Фото: КоммерсантЪ

Сейчас роль Абрамовича стала менее заметной с тех пор, как Россия начала непосредственные переговоры с США в прошлом году. Но он якобы участвует в обмене пленными и других двусторонних переговорах с Украиной.

Экс-глава МИД Климкин подчеркнул, что Абрамович всегда может встретиться с Путиным и получить непосредственные указания. И он более гибкий, чем официальные представители Кремля.

А говорить он может гораздо более гибко и широко, чем те российские представители

Но главный вопрос, зачем Абрамовичу с состоянием в 9 миллиардов долларов и возможностью свободно передвигаться по миру, переговоры между Москвой и Украиной.

Роднянский утверждает, что он это делает "искренне", потому что хочет закончить войну: "Он человечный. Для него война — это не просто неприемлемое продолжение политических противостояний, а это неприемлемо по-человечески, потому что гибнут люди".

А другая версия: он хочет защитить свое состояние и выйти из-под санкций.

Напомним, после визита Абрамовича президент Владимир Зеленский говорил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером о том, что деньги от продажи футбольного клуба "Челси" могли бы пойти на усиление украинской противовоздушной обороны.

Стоит отметить, что о встрече Зеленского с Абрамовичем в Киеве 7 июня писало "Суспільне". Источник сообщил, что инициатором разговора выступила РФ.