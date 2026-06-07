"Мы не уйдем оттуда": Зеленский рассказал, что передал Путину через Абрамовича

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил встречу с российским олигархом и экс-владельцем футбольного клуба "Челси" Романом Абрамовичем в Киеве в мае.

Украинский президент рассказал, что встречался с ним, чтобы через Абрамовича передать письмо российскому президенту Владимиру Путину. Об этом глава государства сказал в интервью для Sky News.

"Он приезжал в Киев. Сказал: "Я привез послание вам напрямую и хочу взять ваши послания, чтобы передать их Путину", — рассказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский рассказал, что со своей стороны Абрамович настаивал, чтобы встречу сделали "молча, без какой-либо огласки".

По словам президента, приезд Абрамовича "не был тайной". Ведь олигарх хотел понять, на какие уступки официальный Киев готов пойти, когда дело дойдет до мирных переговоров.

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Зато Зеленский отметил посланнику Путина, что Украина не собирается уступать Донбасс.

"Это было ключевое послание. Я заявил, что мы не уйдем оттуда. Мы не отдадим вам победу таким образом", — добавил он.

Также президент Украины подчеркнул, что Киев будет наращивать дальние атаки по территории РФ.

"Мы не будем просто молча умирать. Мы дадим отпор. Мы будем сильными и с каждым днем будем становиться все сильнее", — сказал Владимир Зеленский.

Встреча Зеленского и Романа Абрамовича: что известно

Впервые о такой встрече лично заговорил Путин во время Петербургского международного экономического форума 5 июня. По его словам, Зеленский через одного из российских бизнесменов якобы просил его о встрече и добавил, что пока он "не видит в этом смысла".

После чего издание Financial Times со ссылкой на четыре источника сообщило, что это была встреча Зеленского и Абрамовича. По информации источников, в мае президент Украины пригласил Абрамовича в Киев, чтобы через него убедить Владимира Путина провести прямые переговоры.

Кроме того, украинский нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что встреча прошла 21 мая. Российский олигарх Роман Абрамович посещал Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским.

Зато украинское издание "Суспільне" со ссылкой на свою источники во власти, сообщило, что инициатором этой встречи была Россия, потому что таким образом Москва хотела узнать об условиях Киева об окончании войны. Источник добавляет, что это не дало результатов, ведь РФ продолжает войну несмотря на любые публичные и непубличные сигналы.