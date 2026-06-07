Зеленский тайно встретился с олигархом РФ Абрамовичем в Киеве: о чем говорили, — СМИ

Президент Украины Зеленский встречался с российским бизнесменом Роман Абрамовичем в Киеве в мае. Но официальных комментариев по поводу этой встречи в Офисе президента не дают.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на информированный источник во власти.

По словам собеседника, инициатором этой встречи была Россия, потому что таким образом Москва хотела узнать об условиях Киева относительно окончания войны.

"Зеленский передал Абрамовичу эти условия, а также подтвердил готовность к прямым переговорам с Путиным", — сообщает СМИ.

Источник добавляет, что это не дало результатов, ведь РФ продолжает войну несмотря на любые публичные и непубличные сигналы.

Встреча Зеленского и Романа Абрамовича: что известно

Впервые о такой встрече лично заговорил Путин во время Петербургского международного экономического форума 5 июня. По его словам, Зеленский через одного из российских бизнесменов якобы просил его о встрече и добавил, что пока он "не видит в этом смысла".

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После чего издание Financial Times со ссылкой на четыре источника сообщило, что это была встреча Зеленского и Абрамовича. По информации источников, в мае президент Украины пригласил Абрамовича в Киев, чтобы через него убедить Владимира Путина провести прямые переговоры.

По словам источников, Зеленский попросил Абрамовича передать российскому президенту сообщение о готовности встретиться на первом двустороннем саммите. Киев надеялся, что торможение российского наступления на фронте и нанесение ущерба РФ с помощью ударов вглубь ее территории подтолкнет Кремль к немедленному прекращению огня.

Кроме того, украинский нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что встреча прошла 21 мая. Российский олигарх Роман Абрамович посещал Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Якобы он должен был передать информацию от Зеленского к кремлевскому диктатору Владимиру Путину.