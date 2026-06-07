Зеленський таємно зустрівся з олігархом РФ Абрамовичем в Києві: про що говорили, — ЗМІ

Президент України Зеленський зустрічався з російським бізнесменом Роман Абрамовичем у Києві в травні. Але офіційних коментарів з приводу цієї зустрічі в Офісі президента не дають.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на поінформоване джерело у владі.

За словами співрозмовника, ініціатором цієї зустрічі була Росія, бо у такий спосіб Москва хотіла дізнатися про умови Києва щодо закінчення війни.

"Зеленський передав Абрамовичу ці умови, а також підтвердив готовність до прямих перемовин із Путіним", — повідомляє ЗМІ.

Джерело додає, що це не дало результатів, адже РФ продовжує війну попри будь-які публічні та непублічні сигнали.

Зустріч Зеленського та Романа Абрамовича: що відомо

Вперше про таку зустріч особисто заговорив Путін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму 5 червня. За його словами, Зеленський через одного з російських бізнесменів нібито просив його про зустріч і додав, що наразі він "не бачить у цьому сенсу".

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Після чого видання Financial Times із посиланням на чотири джерела повідомило, що це була зустріч Зеленського та Абрамовича. За інформацією джерел, у травні президент України запросив Абрамовича до Києва, щоб через нього переконати Володимира Путіна провести прямі переговори.

За словами джерел, Зеленський попросив Абрамовича передати російському президенту повідомлення про готовність зустрітися на першому двосторонньому саміті. Київ сподівався, що гальмування російського наступу на фронті та завдання збитків РФ за допомогою ударів углиб її території підштовхне Кремль до негайного припинення вогню.

Крім того, український нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що зустріч пройшла 21 травня. Російський олігарх Роман Абрамович відвідував Київ, аби зустрітися з Володимиром Зеленським. Нібито він мав передати інформацію від Зеленського до кремлівського диктатора Володимира Путіна.