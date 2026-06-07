"Ми не підемо звідти": Зеленський розповів, що передав Путіну через Абрамовича

Президент України Володимир Зеленський підтвердив зустріч з російським олігархом і ексвласником футбольного клубу "Челсі" Романом Абрамовичем у Києві у травні.

Український президент розповів, що зустрічався з ним, щоб через Абрамовича передати листа російському президенту Володимиру Путіну. Про це глава держави сказав у інтерв’ю для Sky News.

"Він приїздив до Києва. Сказав: "Я привіз послання вам напряму і хочу взяти ваші послання, щоб передати їх Путіну", – розповів Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський розповів, що зі свого боку Абрамович наполягав, щоб зустріч зробили "мовчки, без будь-якого розголосу".

За словами президента, приїзд Абрамовича "не був таємницею". Адже олігарх хотів зрозуміти, на які поступки офіційний Київ готовий піти, коли справа дійде до мирних переговорів.

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Натомість Зеленський наголосив посланцю Путіна, що Україна не збирається поступатися Донбасом.

"Це було ключове послання. Я заявив, що ми не підемо звідти. Ми не віддамо вам перемогу в такий спосіб", — додав він.

Також президент України наголосив, що Київ буде нарощувати дальні атаки по території РФ.

"Ми не будемо просто мовчки вмирати. Ми дамо відсіч. Ми будемо сильними і з кожним днем ставатимемо все сильнішими", — сказав Володимир Зеленський.

Зустріч Зеленського та Романа Абрамовича: що відомо

Вперше про таку зустріч особисто заговорив Путін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму 5 червня. За його словами, Зеленський через одного з російських бізнесменів нібито просив його про зустріч і додав, що наразі він "не бачить у цьому сенсу".

Після чого видання Financial Times із посиланням на чотири джерела повідомило, що це була зустріч Зеленського та Абрамовича. За інформацією джерел, у травні президент України запросив Абрамовича до Києва, щоб через нього переконати Володимира Путіна провести прямі переговори.

Крім того, український нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що зустріч пройшла 21 травня. Російський олігарх Роман Абрамович відвідував Київ, аби зустрітися з Володимиром Зеленським.

Натомість українське видання "Суспільне" з посилання на свою джерела у владі, повідомидо, що ініціатором цієї зустрічі була Росія, бо у такий спосіб Москва хотіла дізнатися про умови Києва щодо закінчення війни. Джерело додає, що це не дало результатів, адже РФ продовжує війну попри будь-які публічні та непублічні сигнали.