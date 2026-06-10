Таємний візит олігарха Абрамовича до Києва: навіщо приїздив та що відомо

Мільярдер, який брав на себе роль посередника ще з часів переговорів у Стамбулі, знову з'явився в українському інформаційному просторі після того, як Володимир Путін "злив" інформацію про його таємний візит.

Колишній губернатор Чукотки та колишній власник ФК "Челсі" привіз до Києва особисте послання від Путіна і повіз назад до Москви відповідь президента Володимира Зеленського. Але про деталі його візиту відомо вкрай мало, повідомляє ТСН. Ua.

Візит Романа Абрамовича до Києва – як стало відомо і чого хотів олігарх

Першим про приїзд олігарха до Києва розповів Путін на Петербурзькому економічному форумі. Він заявив, що наприкінці травня йому зателефонував "один із представників російських бізнес-кіл" і повідомив, що його запросили до Києва. Диктатор не розкрив особу співрозмовника, але сказав, що це "порядна людина", якій довіряє.

"Він поїхав до Києва і зустрічався з цим паном — автором цього листа (йдеться про лист Зеленського до Путіна — Ред.). У нього там у резиденції", — пояснив Путін.

Відео дня

За його словами, невідомий посланець після повернення передав йому усне прохання Володимира Зеленського про зустріч.

Путін стверджував, що ця зустріч відбулася 21 травня та скаржився, що 22 травня ЗСУ завдали удару по Старобільську. Російська пропаганда досі стверджує, що внаслідок удару загинули студенти, а не російські оператори дронів.

Згодом помічник Путіна Юрій Ушаков натякнув на особу посланця, сказавши, що ця людина "достатньо відома".

А вже після цього нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що бізнесменом, який зустрівся в Києві з президентом Володимиром Зеленським, є російський мільярдер Роман Абрамович.

Потім і Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News офіційно підтвердив, що російський олігарх Роман Абрамович таємно приїжджав до Києва з кулуарною місією від Кремля. І про анонімність просив сам Абрамович.

"Він приїхав до Києва. Сказав, що має для мене повідомлення і хоче передати мої слова Путіну. Він просив, щоб це відбувалося тихо, без будь-якої публічності. Я відповів, що це його вибір, для нас це не має значення", – розповів Зеленський.

Президент зазначив, що не приховував факту візиту Абрамовича. За його словами, бізнесмен намагався з'ясувати, "на які кроки Україна готова піти в межах можливих мирних переговорів".

Водночас Зеленський наголосив, що одразу дав зрозуміти: "Україна не погодиться на передачу Росії окупованої частини Донбасу".

"Це було головне повідомлення. Я сказав, що ми не підемо звідти. Ми не дамо вам перемогу таким способом", – заявив президент.

Гончаренко вважає, що Путін свідомо зруйнував цей канал комунікації, коли оголосив про нього на весь світ.

"Очевидно, що цей канал комунікації зруйнований. Бо він мав бути в тиші. А Путін свідомо про нього розповів", — припускає нардеп.

Навіщо Роман Абрамович приїздив до Києва — версії

В Україні почали висувати версії, чого олігарх хотів. Так, поінформоване джерело у владі розповіло "РБК-Україна", що росіяни відправили Абрамовича до Києва, щоб він безпосередньо дізнався позицію України і передав це в Москву, бо американцям там не довіряють.

"Вони наче мають сумніви, що деякі партнери кажуть їм і нам одне й те саме, зокрема американці. Тож було заявлено, що вони хочуть почути нашу позицію безпосередньо", — пояснило джерело.

Цікаве припущення висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов. У коментарі "Громадському радіо" він припустив, що Абрамович може представляти перед Путіним інтереси всього російського олігархату, який вкрай незадоволений тим, що війна в Україні затягнулась настільки, що в Кремлі вже почали вимагати від них гроші.

І саме Абрамович міг донести до російського диктатора певні аргументи про необхідність переговорів, а не ескалації.

Ексочільник МЗС дипломат Павло Клімкін в інтерв'ю Liga пояснив, що головний факт, що розмова між Зеленським і Абрамовичем дійсно відбулася.

"Якщо Абрамович приїжджав до Києва або там зустрічався на якихось інших майданчиках — то це, власне, про обговорення, як може мати вигляд, по-перше, як історія подальших переговорів. Друге — які червоні лінії є у нас, які червоні лінії є у Путіна. Третє — хто може бути медіатором в якихось окремих історіях між нами, яка може бути послідовність кроків. Адже ми розуміємо, що в якийсь момент ми прийдемо до припинення вогню: воно не буде сталим, і Путін буде далі качати історію про угоду, яка йому потрібна", — пояснив Клімкін.

Що сам Абрамович говорив про візит до України

Офіційно – нічого. Проте, за інформацією Financial Times, нібито сказав своєму оточенню після візиту до Києва, що Володимир Зеленський "думає, що може вирішити всі проблеми за допомогою магії своєї особистої харизми на зустрічі лідерів".

"Абрамович називає прагнення Зеленського "конкурсом капітанів", за аналогією з КВК, в якому український президент з'являвся до того, як зайнявся політикою. Путін зовсім не зацікавлений у цьому. І на Трампа це теж не діє. Але Зеленський повністю зациклений на цьому", — сказано у статті.

Чому Кремль обрав саме Романа Абрамовича

Роман Абрамович виступав посередником у переговорах між Росією та Україною від перших тижнів повномасштабної війни. Олігарх брав участь у посередництві у раунді переговорів у Стамбулі. Абрамович нібито також допоміг укласти угоду, яка гарантувала експорт українського зерна через Чорне море.

Український кіно- та телепродюсер Олександр Роднянський, який тривалий час працював в РФ, розповідав, що саме він пропонував Абрамовичу бути посередником.

За його словами, Абрамович спочатку відмовлявся.

"Він сказав: "Ти мене втягуєш кудись, де я не хочу бути. Я ж не Боря (Борис Березовський — російський політик і олігарх, який критикував Путіна і якого диктатор оголошував у розшук і який загинув за дивних обставин — Ред.)". Зрештою, бізнесмен погодився.

Роман Абрамлвич та Борис Березовський Фото: КоммерсантЪ

Зараз роль Абрамовича стала менш помітною від того часу, як Росія розпочала безпосередні переговори зі США минулого року. Але він нібито бере участь в обміні полоненими та інших двосторонніх переговорах з Україною.

Ексглава МЗС Клімкін підкреслив, що Абрамович завжди може зустрітися з Путіним і отримати безпосередні вказівки. І він більш гнучкий, ніж офіційні представники Кремля.

А говорити він може набагато більш гнучко і широко, ніж ті російські представ

Але головне питання, навіщо Абрамовичу із статками у 9 мільярдів доларів та можливістю вільно пересуватись по світу, переговори між Москвою та Україною.

Роднянський стверджує, що він це робить "щиро", бо хоче закінчити війну: "Він людяний. Для нього війна — це не просто неприйнятне продовження політичних протистоянь, а це неприйнятно по-людськи, бо гинуть люди".

А інша версія: він хоче захистити свої статки та вийти з-під санкцій.

Нагадаємо, після візиту Абрамовича президент Володимир Зеленський говорив із прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером про те, що гроші від продажу футбольного клубу "Челсі" могли б піти на посилення української протиповітряної оборони.

Варто зазначити, що про зустріч Зеленського з Абрамовичем у Києві 7 червня писало "Суспільне". Джерело повідомило, що ініціатором розмови виступила РФ.