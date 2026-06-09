"Дуже дорогі": Зеленський запропонував передати гроші Абрамовича від продажу "Челсі" на ППО для України

Президент Володимир Зеленський заговорив із прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером про те, що гроші від продажу футбольного клубу "Челсі" могли б піти на посилення української протиповітряної оборони.

На думку Зеленського, ці кошти могли б допомогти у фінансуванні протиракетних систем для відбиття російських ракет, які РФ запускає зокрема по українській енергетиці. Про це пише The Guardian.

Що запропонував Зеленський

Після офіційної зустрічі у Лондоні президент дав інтерв'ю виданню. В ході нього він розкрив, що звертався до Стармера з ідеєю частину коштів, отриманих з продажу "Челсі", спрямувати на закупівлю антибалістичного озброєння за програмою PURL.

"Вони дуже дорогі, і, звичайно, ці гроші можуть допомогти, і це справедливо між нами. Тож Росія розпочала цю війну. Чому б не використати російські гроші?", — сказав Володимир Зеленський.

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Він також пожартував про те, що коли Абрамович приїжджав на зустріч з ним до Києва, то цих коштів із собою не прихопив.

"Він не привіз ці гроші. Я сказав: "Нам потрібні ваші гроші", — згадав Зеленський.

Видання пише, що урядовці готуються до можливого судового розгляду, оскільки російський мільярдер не перерахував кошти у встановлений термін на тлі суперечок щодо того, як ці кошти зрештою будуть використані.

У відповідь на пропозицію глави України Стармер запевнив Зеленського, що робить усе можливе. Однак ситуація щодо протиракетних систем наразі є досить складною.

"Прем'єр-міністр сказав мені, що робить все можливе, і я знаю, що наші дипломатичні команди обговорюють це питання, і, звичайно, це складний момент. Нам потрібна більша безпека, і ми намагаємося через програму Purl придбати протиракетні ракети у США", — розповів Зеленський журналістам.

Варто зазначити, що про зустріч Зеленського з Абрамовичем у Києві 7 червня писало "Суспільне". Джерело повідомило, що ініціатором розмови виступила РФ.

Також президент в інтерв'ю Sky News 7 червня розкрив, про що говорив з Абрамовичем: Зеленський передав Путіну послання через олігарха.