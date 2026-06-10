Не летів літаком: у МЗС розповіли, як Абрамович дістався до Києва (відео)

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував візит в Україну російського олігарха Романа Абрамовича 21 травня 2026 року. Посадовець жартівливо запевнив, що візит відбувся точно не літаком. При цьому він наголосив, що президент України Володимир Зеленський використовує кожен момент для наближення миру, і ця зустріч стала одним з таких моментів. Які деталі розкрив Тихий та де перебував глава держави у день зустрічі з представником Кремля?

Як саме Абрамович добирався на зустріч з Зеленським, не має значення, сказав речник МЗС під час брифінгу 10 червня. З його слів, олігарх, очевидно, не летів, а їхав наземним транспортним засобом: можливо, машиною, а можливо, залізницею. Також Тихий наголосив, що про усі важливі деталі вже розповів Зеленський, і йому нічого додати.

Таємний візит Абрамовича — коментар Тихого див. з 47:37

Представник МЗС відповів на питання журналістки медіа NV, яка поцікавилась, хто організовував візит, як Абрамович дістався до Києва, чи їхав потягом, і з ким ще, окрім Зеленського, зустрічався. З цього масиву питань Тихий обрав тезу про транспорт, але точної відповіді не було. Щодо особливостей організації він відповів, що це "не має значення".

Відео дня

"Це має якесь значення, як він їхав поїздом, машиною чи [якось ще]? Можна точно сказати, що не летів літаком. Можу просто сказати, що президент України використовує кожну, навіть найменшу, можливість наблизити мир. Якщо є можливість якось просунути вперед мирні зусилля, то президент України буде її використовувати", — сказав Тихий.

Таємний візит Абрамовича — деталі

Георгій Тихий не навів інших деталей щодо візиту Абрамовича. Також не ясно, чи зустріч з Зеленським відбулась саме в офісі президента в Києві. Тим часом на ресурсах глави держави є інформація, де він перебував 21 травня — у день, коли мав спілкування з Абрамовичем. Президент в одному зі звернень сказав, що провів інспекцію у місті Славутич Київської області та перевірив готовність регіону до можливих нових атак РФ. Славутич — це населений пункт на крайній півночі Київської області, розташований за 10 км від кордону з Білоруссю та поруч з трасою Р-56, яка прямує до КПП "Славутич", закритого з початку війни.

Таємний візит Абрамовича — де перебував Зеленський 21 травня Фото: Google Maps

Мирні переговори — що відомо про візит Абрамовича

Зазначимо, Фокус писав про мирні переговори, з якими був пов'язаний Роман Абрамович весною 2026 року. Під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі президент РФ Володимир Путін заявив, що невказаний олігарх поцікавився, чи може він поїхати в Україну для розмови з Зеленським. Глава Кремля не заперечував, і розмова відбулась: Путін зауважив, що потім стався "удар по Старобільську" і далі його ці переговори не цікавлять. Згодом народний депутат України Олександр Гончаренко заявив, що Зеленський зустрічався з Абрамовичем: не пояснив, звідки отримав таку інформацію.

Тим часом медіа ТСН розповіли про деталі зустрічі. З'ясувалось, що до Абрамовича звернулись з України та запропонували поспілкуватися щодо завершення війни. Після цього відбулась розмова з главою української держави "у резиденції": Зеленський попросив передати Путіну пропозицію про особисту зустріч.

Нагадуємо, під час ПМЕФ-2026 Зеленський передав Путіну лист з пропозицією завершення війни: очільник Кремля відповів, згадавши свій вік та стан здоров'я.