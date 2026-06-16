Трамп заявил, что после Ирана сосредоточится на Украине: встретился не только с Макроном (видео)

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на саммите G7-2026 заявил, что готов вернуться к вопросу об Украине и мирных переговорах. Заявление прозвучало во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Глава Белого дома уточнил, что теперь он более свободен, поскольку завершил еще одну войну.

О встрече Трампа и Макрона сообщили на портале C-SPAN, где публикуются видеозаписи официальных встреч высших должностных лиц США. Во время беседы на саммите G7 в Эвиане во Франции американский президент затронул вопросы Ирана и Украины, пояснив, что теперь готов сосредоточиться на достижении мира в еще одной войне. При этом он упомянул о приветствиях и "очень хороших беседах", которые у него были накануне с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Саммит G7-2026 — встреча Трампа с Макроном

"Я вижу, что, возможно, мы сможем что-то сделать в этом направлении. Я действительно так считаю. Думаю, что они оба открыты для этого. Поэтому теперь, когда это [война в Иране] закончилось, мы сосредоточимся на этом, посмотрим, сможем ли мы это сделать. 25 000 человек ежемесячно гибнут, в основном солдаты, и этого не должно происходить, но вчера у меня было два очень хороших разговора. Мы поговорим об этом", — сказал Трамп.

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На портале уточнили, что Трамп и Макрон провели первую встречу на саммите G7, в ходе которой глава Белого дома рассказал об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. По словам американского президента, уже в пятницу будет разблокирован Ормузский пролив: подробности станут известны позже, до конца недели.

Саммит G7-2026 — встреча Трампа с Зеленским

СМИ обратили внимание на то, что Макрон, Трамп и Зеленский опоздали на мероприятия G7 на одинаковое количество времени. В связи с этим высказалось предположение, что состоялась трехсторонняя незапланированная встреча, говорится в сообщении "Новости Live". Детали неизвестны, но через час появились фото, опубликованные украинским президентом. Видно, что Зеленский, а также секретарь СНБО Рустем Умеров, общались с Трампом и главой Госдепартамента США Марком Рубио.

"Всегда важно согласовывать позиции", — говорится в лаконичном посте украинского президента.

Саммит G7-2026 — встреча Трампа с Зеленским, 16 июня Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Саммит G7-2026 — встреча Трампа, Зеленского, Рубио и Умерова, 16 июня Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Еще одна встреча Дональда Трампа транслировалась на официальной странице Белого дома в социальной сети X. Выяснилось, что на саммите G7 американский президент также пообщался с эмиром Катара. Среди прочего, во время разговора затронули и Украину. Трамп заявил, что якобы 44-й президент США Барак Обама выделил украинцам помощь в размере 350 млрд долл.

Отметим, что саммит "Большой семерки"-2026 пройдет 15-17 июня во Франции. Помимо лидеров стран с самыми мощными экономиками мира на саммит приглашен ряд высокопоставленных политиков, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. При этом западные СМИ сообщили, что сначала якобы планировалась встреча Трампа и Зеленского, но затем ее отменили.

Напоминаем, что 15 июня, после удара РФ по Успенскому собору в Киеве, появилось обращение Зеленского к президенту РФ Владимиру Путину: какое предложение услышали в Кремле.