Блэкаут в Крыму: дроны атаковали оккупированный полуостров и нефтебазу в Краснодарском крае (видео)

Оккупированный Крым вновь подвергся массированной атаке дронов. На полуострове отмечаются отключения электричества и сотни автомобилей стоят в очереди перед Крымским мостом.

В ночь на четверг беспилотники нанесли массированный удар по оккупированному полуострову. В городах и населенных пунктах фиксируются отключения света. "Фокус" собрал всю известную информацию.

Известно, что взрывы слышали в нескольких районах: Первомайском, Красноперекопском, Симферопольском. Также взрывы происходили в Симферополе, Севастополе, Евпатории и Ялте.

Что именно было целью — неизвестно, но в оккупированном Крыму отключилось электричество. Уже сообщалось, что в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения.

"Эта мера вынужденная. Она необходима для устранения перегрузки электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме", — заявил так называемый губернатор Михаил Развожаев.

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Точного почасового графика пока нет, как только он появится — его опубликует "Севастопольэнерго".

Тем временем почти 900 автомобилей стоят в очереди перед Крымским мостом. Время ожидания — более трех часов. Со стороны Тамани стоят 149 машин.

Кроме того, дроны долетели до нефтебазы "Полтавская" в Краснодарском крае РФ.

OSINT-аналитики на основании фотографий и видео, снятых местными жителями, определили как минимум три очага пожара. Беспилотники уже наносили удары по этой нефтебазе 16 июня.

Ситуация в оккупированном Крыму — что известно

В Крыму жалуются на пустые полки и высокие цены в магазинах. В некоторых магазинах Керчи перестали продавать сахар, а отдельные продукты, такие как молоко, подорожали. Некоторые продукты исчезли вовсе. Перестают работать кафе и магазины.

Огромные очереди за хлебом выстроились и в населенных пунктах Роздольненского района на северо-западе полуострова.

Жители Крыма также жалуются на продолжающиеся перебои с электроснабжением из-за ударов беспилотников по электростанциям. В Ялте электричество отключали на четыре часа. Из-за этого в городе временно не работали мобильная связь и интернет, заявила местная жительница.

В Крыму по-прежнему действуют самые строгие ограничения на продажу бензина и дизельного топлива. С 21 июня жители полуострова не могут приобрести топливо — ни за наличные, ни по банковским картам, ни по талонам.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе саммита G7-2026 была достигнута договоренность об особом оружии, которое заставит Россию прекратить войну, и рассказал о тщательно спланированных ударах по временно оккупированному Крыму.

Одна из последних операций Сил обороны — это удар по предприятию по производству электроники в Воронеже, которое изготавливало компоненты для ракет "Искандер", Х-101 и ЗРК "Панцирь".